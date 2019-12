Deutsche vertrauen Emmanuel Macron mehr als Angela Merkel

Anzeige

Wegen seiner Rentenreform steht er in Frankreich derzeit in der Kritik: Staatspräsident Emmanuel Macron. Doch während seine Beliebtheitswerte in der Heimat immer wieder bedenklich schwanken, scheint Macron in Deutschland ein wesentlich besseres Ansehen zu genießen.

Eine Umfrage des Instituts Kantar im Auftrag der Funke Zeitungen jedenfalls besagt, die Deutschen würden dem französischen Präsidenten am meisten vertrauen. Er schneidet damit besser ab als Bundeskanzlerin Angela Merkel: 57 Prozent haben "eher großes" Vertrauen zu Macron, bei der Kanzlerin sind es 53 Prozent.

Wählen konnten die mehr als 1000 Befragten übrigens unter sieben Staats- und Regierungschefs: Neben Macron und Merkel waren das US-Präsident Donald Trump, der britische Premier Boris Johnson, Russlands Präsident Wladimir Putin, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Am schlechtesten schnitten demnach Trump und Erdogan ab. Nur jeweils sechs Prozent vertrauen den Politikern, die Antipathien für Trump sind zudem höher als die für Erdogan.

