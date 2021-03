Deutsche Firmen fordern besseren Markt-Zugang im Iran

Hoffnungsträger Hausarzt

An der Politik kann man bei der Bewältigung dieser Pandemie in Deutschland gerade verzweifeln. Doch beim Impfen gibt es Hoffnung auf Besserung: Es kommen mehr und neue Impfstoffe, ab April übernehmen zudem die Hausärzte den Piks in den Oberarm. Sie sind bekannt für pragmatische Lösungen. Und genau die sind jetzt gefragt.