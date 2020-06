Deutsche EU-Abgeordnete Herzberger-Fofana wirft belgischen Polizisten Übergriff vor

Nach Rassismusvorfall in Berliner Filiale: Rossmann entschuldigt sich

Vor rund einer Woche soll es in einer Berliner Rossmann-Filiale zu einem rassistischen Vorfall gekommen sein. Am Mittwoch entschuldigt sich das Unternehmen öffentlich via Instagram. Außerdem hat die Drogeriekette erste Konsequenzen angekündigt.