Herz-Kreislauf-Stillstand: Grüne fordern Defibrillatoren in allen Zügen

Anzeige

Anzeige

Berlin. In Deutschland erleiden jedes Jahr mehr als 60.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nur 10 Prozent der Betroffenen überleben solch einen Notfall. Eine unverzüglich begonnene Herzdruckmassage verdoppelt bis verdreifacht die Überlebenschancen der Betroffenen. Von großer Hilfe sind dafür automatische Defibrillatoren.

In vielen Ländern sind solche Geräte bereits Standard an Bord von Zügen und in Bahnhöfen. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben 60 Fernzüge damit ausgerüstet, die französische Staatsbahn SNCF hat ihre TGV-Flotte nachgerüstet. Deutschland hinkt hinterher. Die Deutsche Bahn (DB) hat zurzeit nur in neun Intercityzügen Defibrillatoren an Bord – die Züge wurden aus Österreich angekauft.

Nur 46 weitere Züge mit Defibrillatoren angekündigt

Anzeige

In einer Pilotphase werden jetzt 16 ICE nachgerüstet, 30 neu bestellte ICE bekommen die Geräte serienmäßig. Bis zu einem flächendeckenden Einsatz, wie Anfang 2020 von der DB versprochen, ist es noch ein weiter Weg. An 60 Bahnhöfen gibt es die Geräte in den WC-Anlagen. Nahverkehrszüge haben keine Defibrillatoren an Bord und sollen bisher auch nicht nachgerüstet werden.

Anzeige

Dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Janosch Dahmen geht das nicht schnell genug. „Diese halbherzige Herangehensweise seitens der Deutschen Bahn wird der Bedeutung des Themas absolut nicht gerecht“, sagt der Mediziner Dahmen.

Seine Forderung: Der Bund als Bahneigentümer soll die DB „unverzüglich zu einer flächendeckenden Ausstattung aller Fernverkehrszüge und Bahnhöfe mit Defibrillatoren verpflichten. Nur so kann die Bundesregierung ihrer Fürsorgepflicht gegenüber der Bevölkerung nachkommen. Denn diese gilt auch in Zügen der Deutschen Bahn.“