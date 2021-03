Polen-Experte Loew: „Die Beziehungen sind durchwachsen”

Anzeige

Anzeige

Herr Loew, wie steht es um die politischen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland?

Das ist sehr durchwachsen. Für Deutschland ist ein gutes Verhältnis zu Polen seit den 90er-Jahren ein zentraler Bestandteil der Außenpolitik. Für Polen ist Deutschland der wichtigste politische Partner. Aber die nationalkonservativen Kreise des Regierungslagers spielen mit antideutschen Ressentiments. Das soll ihre Wähler aktivieren und die eigene Position gegenüber Deutschland und dem westlichen Europa verbessern, indem man sich als vermeintlich selbstbewusste Nation präsentiert. Eine gute Strategie ist das nicht: Polen marginalisiert sich damit international und verbessert die bilateralen Beziehungen nicht.

Aus Polen gibt es auch den Vorwurf, Deutschland verhalte sich wie ein Oberlehrer.

Anzeige

Da ist ein bisschen was dran. Die traditionelle Blickrichtung der deutschen Eliten geht nach Westen. Den Osten betrachtet man meist eher als Entwicklungsgebiet, dem man wirtschaftlich helfen muss, von dem aber nicht viel zu erwarten ist. Das muss sich ändern, denn von Polen kann man auch einiges lernen.

In Deutschland gibt es viel Aufmerksamkeit für die Frage, ob es in Polen mit der Rechtsstaatlichkeit bergab geht.

Es gibt viele Indizien dafür, dass die Rechtsstaatlichkeit in Polen gefährdet ist. Es wurden einige Schritte unternommen, um die Unabhängigkeit der Justiz einzuschränken. Wenn versucht wird, den Obersten Gerichtshof unter Kontrolle zu bringen oder Richter zu diskreditieren, indem ihre Urteile als Parteinahme bezeichnet werden, ist das bedenklich.

ZUM THEMA Europaparlament erklärt EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen

Anzeige

Das sieht der Europäische Gerichtshof auch so. Driftet Polen aus der EU heraus?

Die polnische Regierung kann es sich nicht erlauben, Polen aus der EU herauszulösen. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung befürworten die Mitgliedschaft in der EU. Die hat ja auch immense Vorteile, von der Sicherheitspolitik bis zu Finanztransfers.

Anzeige

Es gab die Hoffnung, dass sich nach den Präsidentschaftswahlen 2020 die Polarisierung der polnischen Gesellschaft etwas legt. Beobachten Sie das?

Der Präsident befindet sich in der zweiten Amtszeit und kann nicht wiedergewählt werden. Er hätte also die Freiheit gehabt, unabhängiger von der Regierung zu agieren und sich als Brückenbauer zu betätigen. Er hat aber seine Möglichkeiten bislang nicht wirklich genutzt. Zum Teil hat er sogar zur weiteren Spaltung beigetragen, etwa im Streit um die Abtreibungsgesetzgebung. Da war er nicht in der Lage, die Gemüter zu beruhigen und hat letztlich nur abgenickt.

Welchen Stellenwert hat ein Projekt wie der Flussausbau für die Regierung?

Die aktuelle polnische Regierung sieht sich in der Rolle einer zentralen Modernisierungs- und Planungsbehörde. Sie hat eine Reihe großer Infrastrukturvorhaben geplant, um das Land voranzubringen und vor allem auch eigene Tatkraft zu beweisen. Dazu gehört das Riesenprojekt eines internationalen Flughafens zwischen Lodz und Warschau mitten auf der grünen Wiese, mit einem sternförmigen Netz von Hochgeschwindigkeitseisenbahnen. Es gilt vielen als völlig überzogen und viel zu teuer. Vom Flussausbau erhofft sich die Regierung wirtschaftliche und geopolitische Vorteile. Da steht dann der Umweltschutz hinten an. Er hat in Polen ohnehin eine geringere Bedeutung. Allerdings kann sich das ändern, wenn die Projekte konkreter werden. Der Flussausbau bewegt die Nation noch nicht. Aber als man in Polen nach Frackinggas gesucht hat, hat sich lokal sehr schnell großer Protest entwickelt. Das könnte beim Flussausbau ähnlich kommen.