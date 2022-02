Der Insider: Desmond Shum über die „rote Aristokratie“ in Peking

Anzeige

Peking. Das Leben des Desmond Shum liest sich wie ein Abenteuerroman: Der 53-Jährige wuchs in Shanghai in bitterer Armut auf, später legte er mit ungeheurem Fleiß und Aufstiegswillen eine steile Karriere als Finanzinvestor hin.

Gemeinsam mit seiner Ex-Frau und Geschäftspartnerin Whitney Duan hat Shum unter anderem ein Luxushotel sowie den Bau des Cargo-Terminals am Pekinger Flughafen betreut. Ihr dekadenter Reichtum fußte stets auf engen Verbindungen in die Politik, unter anderem zur Tante des ehemaligen Premierministers Wen Jiabao.

Im Jahr 2017 jedoch verschwand Whitney Duan spurlos – und Desmond Shum entschied sich, mittlerweile im britischen Exil lebend, seine Geschichte aufzuschreiben. Die Kernbotschaft seines Buchs „Chinesisches Roulette“ lautet: Selbst die wohlhabendsten Unternehmer des Landes sind nur gutbezahlte Angestellte eines autoritären Staates. Die wahre Macht hält ausschließlich der innere Zirkel der Kommunistischen Partei.

Ich möchte das Gespräch mit einem Gedankenexperiment beginnen: Wenn Sie sich damals dagegen entschieden hätten, China zu verlassen – wo würden Sie wohl heute in ihrem Leben stehen?

Wahrscheinlich wäre ich nach wie vor in Peking, wo ich ja immerhin fast 20 Jahre gelebt habe.

In Freiheit?

Wahrscheinlich wäre ich in großen Schwierigkeiten. Sechs meiner ehemaligen Mitarbeiter ist es bis heute untersagt, das Land zu verlassen. Und meine Ehefrau ist vier Jahre lang spurlos verschwunden.

Desmond Shum – das Buchcover von „Chinesisches Roulette: Ein Ex-Mitglied der roten Milliardärskaste packt aus" © Quelle: Droemer Knaur

Erst kurz vor der Veröffentlichung Ihres Buchs haben Sie erstmals ein Lebenszeichen von ihr gehört. In einem verstörenden Anruf forderte Whitney Duan Sie dazu auf, die Publikation ihres Insider-Berichts zu stoppen. Was wissen Sie über ihren Zustand?

Nichts. Sie kann schließlich nicht offen mit mir reden. Denn entweder wird ihre Leitung abgehört, oder möglicherweise saß sogar jemand ihr gegenüber, als sie den Anruf getätigt hat. Ich telefoniere nach wie vor alle paar Monate mit Whitneys Eltern. Die haben ihre Tochter seit ihrem Verschwinden nicht mehr gesehen.

Erst ihre Ex-Frau hat Ihren Aufstieg innerhalb der Pekinger Elite möglich gemacht. Sie galt als exzellente Netzwerkerin und verkehrte selbst in hochrangigen politischen Kreisen. Welche Fähigkeiten braucht man für die in China hohe Kunst des „Guanxi“, des Beziehungen knüpfen?

Eine Menge! In gewissen Kreisen in China werden viele codierte Botschaften verwendet, die meisten Dinge sprechen die Leute nicht direkt aus. Man muss also stets erspüren, was das Gegenüber tatsächlich meint oder will. Das zu dechiffrieren, ist definitiv eine Fertigkeit, fast schon wie eine Kampfkunst. Hinzukommt, dass du als Unternehmer beim Treffen mit Regierungsbeamten stets der unterlegene Teil bist. Es ist ein feiner Drahtseilakt, den man vollbringen muss.

Durch die politischen Kontakte sind Sie an Geschäfte gelangt, die Sie unglaublich reich gemacht haben. Wie sah damals ein typischer Tagesablauf aus?

Meist bin ich recht früh ins Büro gegangen. Nach dem Frühstück wartete mein Fahrer bereits unten auf mich. Wenn ich Ministerien besucht habe, habe ich meist ein eher dezentes Auto gewählt, wahrscheinlich einen Audi A8. Wenn es darum ging, abends Spaß mit meinen Freunden zu haben, dann fuhr ich selbst und habe einen Rolls Royce, Ferrari oder Lamborghini gewählt. Zum Mittagessen habe ich meist Regierungsbeamte getroffen, entweder vom Bezirk, den Zollbehörden oder den Staatsunternehmen. Und oft war üppig Alkohol im Spiel: ein halber Liter edler Maotai-Schnaps zu jeder Mahlzeit.

Ihre Anekdoten aus jener Zeit, die Sie in dem Buch „Chinesisches Roulette“ schildern, strotzen nur so vor Korruption. Und dennoch haben Sie niemals Bargeldkuverts überreicht. Wie lief das System stattdessen ab?

Wenn Sie Korruption sagen, dann halte ich dagegen, dass genau das die Geschäftspraktik in China ist. Jeder, und ich meine jeder – vom Geschäftsbesitzer an der Ecke bis zu Leuten wie mir –, teilt seinen Wohlstand und sein Wissen mit den Autoritäten. Es ist wie eine Extra-Schicht an Steuern, die jeder Unternehmer zahlen muss. Deswegen fällt es mir schwer, das als Korruption zu betrachten. Gleichzeitig behaupte ich auch nicht das Gegenteil. Ich lege nur dar, was in meinem Leben passiert ist. Die Leute können sich dann ihr eigenes Urteil bilden.

Seit Sie das Land verlassen haben, hat Staatschef Xi Jinping den Kampf gegen die Korruption zur Chefsache erklärt. Längst sieht man keine Regierungsbeamten mehr, die offen ihre Golduhren oder Mätressen zeigen.

Ich glaube jedoch nicht, dass sich etwas geändert hat. Anti-Korruptions-Kampagnen sind seit ihrer Gründung Teil der Kommunistischen Partei. Schon in den 50er Jahren gab es deswegen hunderttausend Verhaftungen. In der Dekade vor Xi Jinping sind bereits zwei Millionen Personen wegen Korruption verhaftet. Xi selbst hat nun den Einsatz erhöht und ließ vier Millionen hinter Gitter bringen – doch was für einen Unterschied macht das schon? Korrupte Regierungsbeamte waren bereits 1989 ein wichtiger Faktor, weshalb die Studenten in Peking auf die Straße gingen und demonstrierten. Die Korruption wurde jedoch niemals ausgerottet, weil sie Teil des Systems ist.

Dennoch hat sich Xi Jinping in den letzten zwei Jahren die mächtigsten Unternehmer des Landes vorgeknüpft. Viele von ihnen, unter anderem Alibaba-Gründer Jack Ma, haben ihre Macht eingebüßt und sind aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Unternehmer in China wollten schon immer unter dem Radar bleiben. Als 1999 erstmals der sogenannte „Hurun Report“ herauskam, der die reichsten Personen des Landes aufzählte, haben wir das intern nur die Schlächter-Liste genannt. Denn wenn man da drauf ist, steht man unweigerlich in der Schlange, um als nächster abgeschlachtet zu werden. In den letzten 22 Jahren hat praktisch keine der Personen, die dort an der Spitze standen, ein gutes Ende gefunden.

Was Xi Jinping jedoch für Unternehmer besonders beängstigend macht, ist, dass er sämtliche Bereiche der Gesellschaft umgestaltet: wie Wohlstand generiert und Technologien reguliert werden oder wie das Bankensystem operiert. Niemand weiß, wohin das alles führt – und damit meine ich nicht in fünf Jahren, sondern in zwölf Monaten. In so einem Klima der Unzuverlässigkeit kann man kaum einen Geschäftsplan aufstellen. Derzeit verwaltet man eher sein Wohlstand, anstatt etwas Neues zu kreieren.

War denn die Periode davor, als Sie zu Reichtum gekommen sind, wirklich besser? Zwar ist die Wirtschaft rasant gewachsen und auch die Freiheiten waren größer, doch gleichzeitig wuchsen Korruption und soziale Ungleichheit massiv.

Klar ist die Ungleichheit gestiegen, aber zu der Zeit wurden auch 100 Millionen Chinesen aus der Armut gehoben. Selbst wenn die Spitze der Bevölkerung schneller reich geworden ist, hat sich die Lage der unteren Gesellschaftsschichten dennoch ebenfalls verbessert. Und was haben wir jetzt? Allein Alibaba hat im letzten Jahr Hunderte Milliarden Dollar an Marktwert verloren.

Ihre pessimistische Analyse steht in starkem Kontrast zum selbstbewussten Auftreten der chinesischen Regierung.

Die Zurschaustellung von Selbstbewusstsein war doch schon immer da. Während der Kulturrevolution in den 60er Jahren sind Millionen von Menschen gestorben. Und dennoch hat die Partei gesagt, dass der Kommunismus siegen wird und er die Leute befreien wird.

Solche Aussagen können Sie nur erst tätigen, seit Sie im Ausland leben. Fühlen Sie sich im britischen Exil sicher vorm Sicherheitsapparat der kommunistischen Partei?

Ganz offensichtlich bin ich für die ein Staatsfeind für den Rest meines Lebens. Alles andere liegt außerhalb meiner Kontrolle. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen.

Dennoch war es eine bewusste Entscheidung, dass Sie den Weg in die Öffentlichkeit gewählt haben. Warum haben Sie Ihre Insider-Geschichte überhaupt publiziert?

Ein Grund war meine Ex-Frau Whitney. Als ich das Buch zu schreiben begann, wusste ich noch nicht einmal, ob sie noch lebt. Ich wollte mit der Publikation eine Reaktion des Staats erzwingen. Der zweite Grund waren die Ereignisse von 2019 in Hongkong. Ich habe gesehen, wie die jungen Leute der Demokratiebewegung sich aufgeopfert haben. Nun wollte auch ich meinen Teil dazu tun.

Haben Sie Ihren Schritt jemals bereut?

Wenn Leute im Sterben liegen, bereuen sie meistens nicht die Dinge, die sie getan haben – sondern eher, was sie hätten tun können, jedoch nicht getan haben. Wenn mein Leben zu Ende geht, möchte ich dieses Bedauern nicht haben.

„Chinesisches Roulette“ von Desmond Shum ist am 1. Februar im Verlag „Droemer Knaur“ erschienen.