Der Westen und die Gewalt des Büffels

ein indianisches Sprichwort sagt: „Die Geduld des Büffels ist riesengroß. Aber seine Gewalt ebenso.“

Zwei Jahrzehnte lang hat die westliche Welt am Ende immer wieder weggeguckt, wenn Wladimir Putin gegen das Völkerrecht und gegen die Menschenrechte verstieß. George W. Bush nahm es hin, dass Putins Panzer nach Georgien rollten (2008). Auf Putins Annexion der Krim (2014) folgten nur mittelmäßige Wirtschaftssanktionen. Und als Putin in Syrien (2015) immer neue rote Linien überschritt, etwa durch die Bombardierung von Kliniken, war es Barack Obama, der sich achselzuckend fügte – und das bis dahin größte Flüchtlingsdrama nach dem Zweiten Weltkrieg in Kauf nahm.

Kein Wunder, dass Putin sich nach dieser Vorgeschichte ermutigt sah, auch nach der gesamten Ukraine zu greifen. Immer wieder hatte er die Erfahrung gemacht: Frechheit, gekoppelt mit militärischer Macht, siegt.

Putin hat sich verkalkuliert

Offensichtlich kennt der Russe das Sprichwort mit dem Büffel nicht. Willkommen zur neuen Ausgabe von „What‘s up, America?“.

Mit seinem Überfall auf die Ukraine hat Putin die Welt verändert – und zwar zu seinem eigenen Nachteil. Der Mann hat sich, wie Präsident Joe Biden in seiner klugen Rede zur Lage der Nation betonte, tatsächlich verkalkuliert.

Wer hätte das gedacht? Die USA, eben noch des Isolationismus verdächtigt, kümmern sich derzeit rund um die Uhr um jedes Detail in Europa, wie zuletzt unter John F. Kennedy in den Krisen um Berlin. Der amerikanische und der deutsche Geheimdienst versorgen die Ukraine mit der entschlüsselten internen Kommunikation der russischen Armeeführung. Und allein in einer Woche lieferten die Nato-Staaten der Ukraine 17.000 Panzerabwehrwaffen.

Ein diplomatisches Desaster wie noch nie

Die jüngste Vollversammlung der Vereinten Nationen geriet für Russland zum größten diplomatischen Desaster aller Zeiten. Während die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock für ihre frische und emotionale Rede vor der Weltversammlung in New York einen dort eher ungewöhnlich langen Beifall bekam, gerieten Putins Leute in die Defensive wie noch nie.

Am Ende verurteilten die Vereinten Nationen Putins Krieg mit überwältigender Mehrheit. 141 von 193 Mitgliedsstaaten stimmten für die von USA und EU unterstützte Resolution. 35 Staaten, darunter China, enthielten sich. Mit Nein stimmten außer Russland selbst nur vier weitere finstere Diktaturen: Belarus, Nordkorea, Eritrea und Syrien. Nicht mal Kuba stimmt inzwischen noch mit Moskau: Das ist neu und zeigt, wie tief Russland unter Putin gesunken ist.

Frische, emotionale Rede: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen.

Nie wurden Putin in seiner gesamten politischen Laufbahn so unmissverständlich die Grenzen aufgezeigt wie jetzt. Das gilt auch in dem Feld, in dem er sich immer so stark fühlte, beim Militär.

Eben noch gefiel es ihm, düstere – auch nukleare – Drohungen in Richtung Westen auszustoßen. Die Nato aber reagierte in doppelter Weise cool. Eine eigentlich turnusmäßig anstehende Überprüfung der westlichen Interkontinentalraketen wurde verschoben, um nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. Zudem gelang es dem Pentagon, einen direkten Draht zur obersten russischen Militärführung herzustellen, um „Missverständnisse auszuschließen“.

Russische Truppen im Visier des Westens

Inzwischen aber werden die russischen Streitkräfte ihrerseits mit einer neuen – konventionellen – Bedrohung konfrontiert. So zogen etwa in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei strategische Bomber vom Typ B-52 am Himmel über Rumänien demonstrativ ihre Bahn. Allein diese beiden Maschinen könnten, ohne in den ukrainischen Luftraum einzudringen und selbst in Gefahr zu geraten, mit in großer Höhe gestarteten Marschflugkörpern eine Vielzahl der gerade in der Ukraine aufgefahrenen Ansammlungen von russischen Panzern, Fahrzeugen und Flugzeugen vernichten.

Amerikanische Botschaft an die russische Militärführung: B-52-Bomber in Tschechien.

Zwar hat die Nato kein Interesse an einer direkten Konfrontation mit Russland. Doch sie will die russischen Truppen und ihre Armeeführung exakt wissen lassen, was geschieht, falls Putin ihnen befehlen sollte, Nato-Territorium anzugreifen. Alles soll bitte, so lautet die westliche Botschaft, im Rahmen bleiben.

„Den Staaten der Nato zu drohen kann immer auch nach hinten losgehen“, brummte selbstbewusst der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Besuch des Nato-Hauptquartiers in Brüssel.

Russlands geheimes Kommunikationsproblem

Das größte Drama für die russischen Truppen in der Ukraine aber liegt in ihrer fortdauernden Angreifbarkeit am Boden durch die hochmotivierte ukrainische Armee. Dabei sind die Russen technisch überlegen, theoretisch jedenfalls. Von einem intelligenten Ineinandergreifen von russischen Land- und Luftstreitkräften jedoch ist nicht viel zu sehen. Offenbar werden die Russen weiterhin geplagt von Problemen bei allem, was mit digitaler Kommunikation zu tun hat.

Als zu Beginn dieser Woche russische Offiziere ihrem Geheimdienst FSB den Tod ihres Generals Valery Gerassimow im Gefecht melden mussten, nutzten sie dafür ein kommerzielles Telefon mit regionaler SIM-Karte. So berichtet es Bellingcat, ein internationales investigatives Recherchenetzwerk. Bellingcat-Chef Christo Grozev veröffentlichte das abgefangene Gespräch auf Twitter.

Die Sache hat die Dimension eines größeren Skandals: Ein teures russisches Verschlüsselungssystem, erst im vorigen Jahr mit großem Tusch beim russischen Militär eingeführt, funktioniert nun nicht. Unter vergleichbaren Umständen wären in jedem demokratischen Staat der Erde der Verteidigungsminister und sein Generalstab längst entlassen worden.

Putin aber fürchtet schon das bloße Bekanntwerden von Problemen dieser Art wie der Teufel das Weihwasser. Niemand soll erfahren, dass sein Herrschaftssystem, das „checks and balances“ ausschließt, Fehler vertuscht und Korruption begünstigt, nicht nur die russische Gesellschaft erstickt und die russische Wirtschaft lähmt, sondern auch der russischen Armee zu schaffen macht.

FACTS AND FIGURES: Russland hat zu wenige Soldaten

Russland wird in der Ukraine wohl weitere Schäden anrichten, das Land aber auf keinen Fall halten können. Diese Ansicht vertritt der Militärexperte Seth G. Jones vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) unter Hinweis auf die bloßen Zahlenverhältnisse.

Russland habe 190.000 Soldaten in ein Land mit ungefähr 43 Millionen Einwohnern entsandt. Dies entspreche einer Truppenstärke von vier Soldaten pro 1000 Einwohner. Nach aller historischer Erfahrung sei das zu wenig.

Im Jahr 1995 kamen laut Jones in Bosnien 19 amerikanische und europäische Soldaten auf 1000 Einwohner.

Im Jahr 2000, im Kosovo, seien es 20 pro 1000 gewesen.

Zwar gebe es keine alles abdeckende Formel – er selbst aber sei in einer Studie zu dem Schluss gekommen, dass „zur Herstellung der Sicherheit nach erfolgreichen Militäroperationen“ etwa 13 Soldaten pro 1000 Einwohner nötig seien. Im Irak hatten die Vereinigten Staaten sieben pro 1000 – „und sahen sich einem anhaltenden tödlichen Aufstand gegenüber“. In Afghanistan habe Washington es zuletzt gewagt, das Verhältnis auf einen Soldaten pro 1000 Einwohner herunterzufahren – was bekanntlich in einen chaotischen Kontrollverlust mündete. Jones (49), der auch Buchautor ist („Three Dangerous Men: Russia, China, Iran, and the Rise of Irregular Warfare“), veröffentlichte seine Zahlenvergleiche am Montag in der „Washington Post“.

POPPING UP: mitfühlende Journalistinnen und Journalisten in Zeiten des Krieges

Die Zeiten, in denen amerikanische Journalistinnen und Jornalisten sich auch vor flammender Kulisse mit angestrengter Kühle aufs Berichten der Fakten beschränkten, sind vorbei: Putins Krieg hat eine neue Emotionalisierung bewirkt – die man getrost als ein Stück mehr Menschlichkeit bezeichnen kann.

Im Sender CNN zum Beispiel unterbrach Clarissa Ward eine Übertragung aus der Ukraine, um älteren Leuten, die hinter ihr auftauchten, beim Weg durch die eine frisch entstandene Trümmerlandschaft zu helfen. Moderatorin Pamela Brown rang in der CNN-Zentrale in Atlanta, Georgia, mit den Tränen, als ihr Kira Rudik, eine ukrainische Mutter und Parlamentsabgeordnete, vom „Schildkrötenspiel“ erzählte. Um die Kinder im Luftschutzbunker dazu zu bringen, sich bei nahendem Beschuss auf den Boden zu legen, Gesicht nach unten, und sich die Ohren zuzuhalten, sollten sie tun, als seien sie Schildkröten: „Wir haben das sehr oft gespielt in den letzten Tagen.“

Als vom „Schildkrötenspiel" im Luftschutzkeller die Rede war, kamen ihr die Tränen: CNN-Moderatorin Pamela Brown.

Zu einem weltweiten Hit wurde mittlerweile der rührende Gesang der kleinen Amelia, die in einem eng besetzten Schutzraum in Kiew die ukrainische Version des Liedes „Let It Go“ aus dem Disney-Film „Frozen“ anstimmt. Da war auch der sonst so coole Anderson Cooper von CNN sprachlos: „Es ist schwer, danach etwas zu sagen.“

DEEP DIVE: Plädoyers für ein klares Feindbild

Von Feinden der USA zu sprechen, die man systematisch bekämpfen müsse, hatten sich die Amerikanerinnen und Amerikaner eigentlich abgewöhnt im Laufe der letzten Jahrzehnte. Der Letzte, der dies tat, war Präsident Ronald Reagan. Der Republikaner aus Kalifornien näherte sich auffallend respektlos der damaligen Sowjetunion: Eigentlich gehöre das komplette dortige System „auf den Aschehaufen der Geschichte“.

Mitte der 80er-Jahre klang das für die Europäer ein bisschen schrill. Nach dem Mauerfall aber sahen viele ein: Eine gewisse Festigkeit kann dem Westen vielleicht gar nicht schaden.

Heute kehrt solches Denken zurück. Diesmal sind es Liberale von der Ostküste, die sich mit Blick auf Russland und China Überlegungen leisten, die nicht mehr rein defensiver Natur sind. So präsentiert Eliot A. Cohen, Politikprofessor an der Johns Hopkins Universität, im Magazin „The Atlantic“ nichts Geringeres als „Die Strategie, die Putin besiegen kann“. Es gehe jetzt darum, dass Menschen „gegen einen Feind kämpfen, dessen Methoden und Ziele so eindeutig böse sind“.

Zwei Feinde? In den USA wächst die Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin (links) und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Das Foto zeigt die beiden bei einem Treffen am 4. Februar in Peking.

Auf einen schnellen Kollaps des Systems Putin mag Cohen nicht setzen: Leider sei Russland mittlerweile „in vielerlei Hinsicht ein funktionierender faschistischer Staat, im Griff einer nationalistischen Ideologie und eines allmächtigen Führers“. Umso mehr müsse man jetzt klotzen statt kleckern, bei Rüstungsprogrammen des Westens, bei den Wirtschaftssanktionen, aber nicht zuletzt bei einer „energischen und einfallsreichen militärischen Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte“. Cohen will Drohnenpiloten beim ukrainischen Militär ebenso unterstützen wie private ukrainische Hackergruppen. Dass Russland jemals die Ukraine dominieren wird, hält er für unwahrscheinlich.

Sanktionen, Drohnenflüge, Hackerangriffe: Solche irritierenden Dinge liebt die Führung in China nicht. Thomas L. Friedman, Kolumnist bei der „New York Times“, legt der chinesischen Führung nahe, mit Blick auf die Ukraine auf den immer wieder angedrohten Einmarsch in Taiwan zu verzichten. Und er macht auf einen Punkt aufmerksam, den Peking „im Hinterkopf behalten“ solle: Mächtige Einzelpersonen, Unternehmen und soziale Aktivisten könnten, wie im Fall Putin, ihre eigenen Sanktionen in Gang setzen, ohne Anordnung durch eine Regierung. Eine „Globalisierung der moralischen Empörung“ sei im Gang.

Friedman gibt dem bevölkerungsreichsten Land der Welt einen Warnhinweis: Sollte die Führung in Peking sich auf die Seite der Rechtsbrecher schlagen, werde am Ende „die ganze Welt weniger stabil und weniger wohlhabend sein – insbesondere China“.

WAY OF LIFE: Coca-Cola kommt wegen Putin unter Druck

Ist McDonald‘s zu Moskau-freundlich? Fast sah es so aus. Zumindest hat sich der Konzern im Vergleich zu anderen Unternehmen lange Zeit gelassen mit einer Reaktion auf Putins Krieg. Am Dienstabend verkündete das Unternehmen dann aber doch: 850 Restaurants in Russland werden bis auf Weiteres geschlossen. Das betrifft nach Angaben der Firma 62.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Da waren andere deutlich schneller: Ikea, auch Apple und Chanel zum Beispiel haben alle Geschäfte in Russland geschlossen. FedEx liefert keine Pakete mehr, Maersk, die größte Containerreederei der Welt, lässt kein Schiff mehr kommen.

Jeffrey Sonnenfeld, Professor an der Yale University, hat mit seinem Forschungsteam eine Liste zusammengestellt, die Interessenten einen Überblick gibt: Wer macht jetzt noch was in Russland? VW und Toyota zum Beispiel schicken keine Autos mehr, Shell schloss am Dienstag seine Tankstellen in Russland. Mancher Konsument im Westen wird die Liste lesen wie eine Art Einkaufstipp: Welcher Firma kann ich mich nähern ohne Skrupel wegen einer möglichen Nähe zum System Putin?

Hier gab es noch ein paar Tage länger als bei anderen westlichen Konzernen business as usual: McDonald's-Filiale in Russland.

Auf der – nach und nach kürzer werdenden – Liste der Unternehmen, die in Russland wie gewohnt weitermachen, befinden sich noch immer einige große amerikanische Marken, allen voran Starbucks und Coca-Cola. Starbucks wird laut Sonnenfeld durch Franchise-Konstruktionen an einer klaren Sanktionslinie gehindert. Auf Coca-Cola lastet unterdessen wachsender Druck: Die Kampagne #BoycottCocaCola bekam am Dienstag in den USA neuen Schwung.

Den nächsten USA-Newsletter bekommen Sie am 22. März. Bis dahin: Stay cool – and stay sharp!

Ihr Matthias Koch

