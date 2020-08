Der US-Präsident und die Post: Trumps finsterer Sabotageakt

Anzeige

Washington. Es gehört zu den bizarren Eigenschaften von Donald Trump, dass er die größten Ungeheuerlichkeiten, die ihm durch den Kopf spuken, irgendwann offen ausspricht. Seit Monaten warnen Kritiker, dass der US-Präsident die Post zerstören und die Wahlen im November manipulieren will. Wer das für übertrieben hielt, wird nun eines Schlechteren belehrt: In seinem Haussender Fox kündigt Trump an, staatliche Hilfsgelder für die defizitäre Post zu blockieren: „Das bedeutet, sie können keine universellen Briefwahlen haben.“

Um die Tragweite dieser Aussage zu verstehen, muss man wissen, dass Briefwahlen in den USA keine Selbstverständlichkeit sind. Viele Republikaner lehnen sie ab, weil davon vor allem Menschen Gebrauch machen, die am Wahltag – einem Dienstag – arbeiten müssen oder in (überwiegend schwarzen) Regionen leben, wo es nur wenige Wahllokale gibt. Deren Stimmen gehen öfter an die Demokraten. Zu recht drängen die US-Demokraten wegen der Corona-Pandemie hingegen auf eine Ausweitung des Briefwahlangebots – schließlich sind stundenlange Warteschlangen ohne Möglichkeit zum Abstandhalten bei US-Wahlen keine Seltenheit.

Trump hintertreibt dieses Grundrecht mit allen Mitteln. Obwohl er selbst die Möglichkeit der Briefwahl nutzt, fabuliert er seit Monaten wahrheitswidrig von drohendem Betrug. An der Spitze der Post hat er einen korrupten Spießgesellen installiert, der insgeheim Briefsortieranlagen abbauen lässt. Mit der Verweigerung der Hilfsmittel will der Präsident die Zustellung der Stimmzettel nun endgültig sabotieren. Das erwartbare Chaos liegt ganz in seinem Interesse. Der Möchtegern-Autokrat will die Wahlen delegitimieren, um im Amt zu bleiben. Was für ein Wahnsinn: Ein amerikanischer Präsident sägt offen am Grundpfeiler der Demokratie. Es ist erschreckend, wie weit er dabei schon gekommen ist.