Der Tag und die Nacht des Mauerfalls im Liveticker

Berlin. Als ein grauer, kalter Tag am 9. November 1989 begann, tagte in Ost-Berlin das Zentralkomitee der SED über die Zukunft der Partei und der DDR. In Bonn debattierte der Bundestag über die Rentenreform und Bundeskanzler Helmut Kohl brach zum Staatsbesuch nach Polen auf. Vier Funktionäre brüteten im DDR-Innenministerium über dem Entwurf einer neuen Reiseregelung.

Niemand erwartete, dass am Abend dieses Tages zwischen Ost nichts mehr so sein würde, wie es war. Durch eine Verkettung historischer Zufälle und dem Druck mutiger, euphorischer Ost-Berliner öffneten sich die Tore in der Mauer, die Berlin 28 Jahre lang geteilt hatte. In dieser Nacht begann das Ende der Teilung Europas - und das Ende der DDR. Zehntausende feierten ausgelassen in Berlin und anderswo.

Unser Liveticker nimmt die Leser zurück ins Jahr 1989 und zeichnet diesen historischen 9. November Stunde für Stunde nach.

