Der Streit um die A49: Grüne Zwickmühle

Anzeige

Anzeige

Der Vorstoß der Berliner Grünen-Spitze für einen Stopp beim Bau neuer Autobahnen und Bundesstraßen ist ebenso bemerkenswert wie verräterisch. Er ist bemerkenswert, weil gerade jetzt die umstrittene A49 zu Ende gebaut werden soll. Er ist verräterisch, weil dies in Hessen unter einer Landesregierung geschieht, an der die Grünen beteiligt sind. Der Vorstoß offenbart deshalb vor allem eines – eine wachsende Kluft zwischen dem, was von Grünen in Berlin gesagt und in den Ländern getan wird. Den Eindruck zu erwecken, als sei die A49 allein Sache des Bundes, wirkt als Ablenkungsmanöver jedenfalls nicht sehr überzeugend, wenn es eine Fülle von Indizien dafür gibt, dass auch die Landesregierung in Wiesbaden genau diese Autobahn möchte.

Im Sommer war es der Umgang mit den Polizeiskandalen, der für Aufsehen sorgte, weil sie teilweise in von den Grünen mitregierten Ländern wie Baden-Württemberg und Hessen spielten. Für Aufsehen sorgte ferner der Umgang mit Flüchtlingen aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria. Die deutschen Grünen forderten deren Aufnahme. Österreichs mitregierende Grüne mussten das Nein von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hinnehmen. Dabei sind Flüchtlings- und Klimapolitik grüne Identitätsthemen.

Weg von der SPD

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hierzulande wenden sich die Grünen unterdessen immer stärker von einer zunehmend zornigen SPD ab und der CDU zu, obwohl es dafür inhaltlich kaum Begründungen gibt. Das Motiv ist tatsächlich machtpolitischer Natur. Die Sozialdemokraten sind einfach auf einem absteigenden Ast und versprechen keine Mehrheiten mehr. Die Grünen streben hingegen Platz eins im Parteiensystem an – oder, wenn es dafür nicht reicht, zumindest Platz zwei. Dabei geht das Streben nach maximalen Wahlerfolgen zwangsläufig mit inhaltlichen Unschärfen einher. Das Motto “Lasst uns alle Grüne sein” hat seinen Preis.

Anzeige

Auch wenn man die deutschen Grünen nicht für ihre Parteifreunde in Österreich haftbar machen kann: Was bei der Flüchtlingspolitik in Wien geschah, wirkt nun wie ein Lehrstück für Berlin. Und im akuten Streit um die A49 wird die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit besonders plastisch – diesmal bei der Klimapolitik. Fridays for Future-Aktivisten steigen Hessens Berliner Landesvertretung aus Protest aufs Dach. Zugleich bietet die Bundespartei Fridays for Future-Vertretern Bundestags-Kandidaturen an. Dagegen ist der klassische Spagat noch eine vergleichsweise einfache Übung.

Wie vor 20 Jahren

Anzeige

Den Grünen sind derlei Situationen nicht fremd. Sie haben 1999, ein Jahr nach dem Eintritt in die rot-grüne Bundesregierung, dem Kosovo-Krieg zugestimmt und bald darauf der Agenda 2010. Beides trieb sie in schwere Konflikte.

20 Jahre später haben die Grünen nun zwei Möglichkeiten: Entweder sie machen sich ehrlich. Dann müssten sie klarer sagen, dass sie beileibe nicht alles können, was sie behaupten zu wollen. Oder sie binden Regierungsbeteiligungen wieder enger an Inhalte und sagen auch mal wieder: Ohne uns! – statt grüne Regierungsbeteiligungen als Wert an sich zu verkaufen. Alles andere wird auf Dauer nicht funktionieren.