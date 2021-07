Der Staat als Spendensammler? Hilfsorganisationen sehen es eher entspannt

Dieter Schütz, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), sagte, grundsätzlich sei es besser, wenn der Staat Spendensammlungen den darauf spezialisierten Hilfsorganisationen überlässt, aber grundsätzlich könne er nichts Negatives daran erkennen, wenn in einer solch dramatischen Situation auch ungewöhnliche Wege gegangen werden. „Wichtig ist natürlich, dass das Geld nicht in der Staatskasse landet, sondern rasch dort ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich bei den Hilfsbedürftigen“, betonte Schütz. Gerade in Nordrhein-Westfalen seien ja auch lokale Hilfsorganisationen vor Ort in die Aktion der Landesregierung eingebunden.