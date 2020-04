Der schwedische Versuch: Ein Tanz auf dem Vulkan?

Anzeige

Stockholm. Stockholm ist die letzte freie Stadt Europas. Cafés, Fitnessstudios, Büros, Friseure, Bars, Kindergärten, Schulen – alles offen. Als gebe es kein Coronavirus in Schweden. Angesichts der Lage im Rest Europas fühlt sich ein Bummel durch die belebte Stadt wie ein Luxus an. Oder wie eine Bedrohung.

In der Bar Tjoget im hippen Stadtteil Hornstull klirren um 22.30 Uhr die Gläser, Stimmengewirr füllt den Raum. Am Fenster sitzen, wegen der lauten Musik dicht beieinander, Ebba und ihre Freundinnen. Die Bar ist nicht überfüllt wie sonst, aber doch voll.

Habt ihr keine Angst? „Ach, jüngere Leute werden ja kaum krank vom Virus, außerdem wären die Bars ja zugemacht worden, wenn das gefährlich wäre“, sagt die 32-jährige Ebba und nippt an ihrem Whisky Sour. Das Stockholmer Südkrankenhaus hat unlängst gewarnt, dass auch junge Leute schwer erkrankt seien. Und doch sagt Ebba: „Ich bin nur vorsichtig, was meine Eltern und Großeltern angeht. Die besuche ich erst mal nicht, um sie nicht zu gefährden.“

Im nahen Club Timebar mit DJ und Tanzfläche bis 3 Uhr ist noch mehr los. Mit trotzigen Daumen nach oben werden neue Gäste vom DJ und Barbesitzer empfangen.Freigiebig werden die teuren Drinks zum Nippen von Person zu Person gereicht. Corona hat die sonst recht steifen Schweden offener gemacht, redseliger, wärmer.

Trotz Empfehlungen: Gezwungen wird keiner

Gleiches gilt am Samstag für den Friseursalon Hårgänget auf der vollen Einkaufstraße Götgatan. Eva schneidet seit 20 Jahren Haare. „Viel weniger zu tun als sonst gibt es nicht, es ist am Wochenende eher wieder mehr geworden“, sagt sie und schneidet weiter. Im Café Vurma hat sich eine kleine Schlange gebildet. Die 27-jährige Inneneinrichterin Amanda steht an der völlig offenen Kuchentheke, um sich eine Leckerei zum Kaffee zu bestellen. Haselnussplätzchen.

Auch sie war am Abend zuvor auf einer Party. Ein Schild im Café besagt, dass sich keine lange Schlange bilden darf, aber irgendwie denkt nicht jeder dran. Im Fitnessstudio Friskis und Svettis sind die neun Laufbänder voll besetzt. Selbst einige Kinos haben noch offen. Allerdings gibt es die bislang nicht wirklich scharf kontrollierte Einschränkung, dass maximal 50 Menschen zusammenkommen dürfen.

„Wir verstehen nicht, wie groß das alles in der ganzen Welt gespielt wird“, sagt Taxifahrer Nisse Olsson (68), der ungeschützt seine Gäste transportiert wie eh und je.

Ist das ein Tanz auf dem Vulkan? Auch wenn im Ausland gerade viel vom Ende des schwedischen Experimentes die Rede ist, ist davon im Land selbst nicht wirklich etwas zu spüren. Bei der Corona-Bekämpfung überwiegt hier weiterhin die Freiwilligkeit.

Natürlich gibt es Einschränkungen: Nachdem in jedem dritten Stockholmer Altenheim Corona aufgetaucht ist, gilt ein Besuchsverbot für Alte. Aber jede Einrichtung darf selbst entscheiden, ob sie schließen möchte. Dasselbe gilt für Grundschulen und Kindergärten. Arbeitnehmern wird empfohlen, von daheim aus zu arbeiten, falls es geht. Gezwungen wird keiner.

Ist die Politik wirklich so entspannt? Oder fürchtet sie sich, hart durchzugreifen?

In Schweden lassen die Politiker in erster Linie die Experten der nationalen Gesundheitsbehörde über die Eindämmungspolitik entscheiden. Staatsepidemiologe Anders Tegnel und Behördenchef Johan Carlson tragen die Hauptverantwortung für die rund zehn Millionen Schweden. Regierung wie Opposition haben ihre Autorität bislang nicht infrage gestellt.

Verbote könne man vielleicht eine Woche, aber nicht längerfristig durchsetzen, meint Carlson. Die Zweipersonenregel in Deutschland findet er ziemlich streng, aber jedes Land habe andere Voraussetzungen. „Ich glaube insgesamt nicht an Verbote, weder Reise- noch Ausgangsverbote“, sagt Carlson. „Wenn man über Maßnahmen spricht, die über Monate halten sollen, ist es wichtig, darauf zu vertrauen, dass Menschen ihrer Verantwortung nachkommen, etwa dass man zuhause bleibt wenn man Symptome hat und das Reisen unterlässt, wenn es nicht wirklich einen Grund gibt. Menschen haben ja unterschiedliche Gründe“, sagt er nachgiebig. Die Osterferien stehen an und damit zahlreiche Reisen in die für die Schweden obligatorisch weinroten Sommerlandhäuschen.

Nur in einer Sache ist Carlson empfindlich: „Wenn die Leute sagen, wir in Schweden machen ein Experiment mit unserem Sonderweg, würde ich antworten, dass es ein äußerst kniffliges Experiment ist, die Bevölkerung eines Landes vier bis fünf Monate einzusperren.“ Das antwortet er auch US-Präsident Donald Trump, der gestern behauptete: „Schweden leidet außerordentlich.“

Der Ministerpräsident schwört auf seine Strategie

Tatsächlich sind seit Beginn der Pandemie in Schweden knapp 600 Covid-19-Patienten gestorben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger als in vergleichbaren Ländern. Allerdings 130 weniger als im US-Bundesstaat New York allein in der Nacht auf Mittwoch.

Die bürgerliche Zeitung „Expressen“ feiert die schwedische Haltung, weil Ärzte wie Tegnell und nicht Politiker entscheiden und Standhaftigkeit gegen wissenschaftlich angeblich nicht fundierten, aber bei Wählern ankommenden Aktionismus in anderen Ländern beweist. „Auf der schwedischen Titanic spielt noch die Musik“, kommentierte dagegen die Zeitung „SvD“ kritisch.

Tegnell, ein alternativer Typ mit schrägem Lächeln, der ungern im Rampenlicht steht, beschönigt indes auch nichts. „Die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt“, sagt er. Die schlimmste Phase sei noch nicht erreicht. Auch Ministerpräsident Löfven spricht von „Tausenden“ die sterben könnten und schließt nicht aus, dass es härtere Maßnahmen geben wird. Aber: „Unsere Strategie ist richtig. Ich höre auf diejenigen, die fundierte, epidemiologische Kenntnisse haben.“

Unternehmer: Regierung ist zu schwach, starke Entscheidungen zu treffen

Und was ist mit den Coronatoten in den Altersheimen? Ein Drittel aller Heime in Stockholm sind betroffen. Man habe ja Besuchsverbote und Schutzkleidung für das Personal eingeführt. „Was im Detail in einzelnen Altersheimen die richtigen Maßnahmen sind, müssen die jeweiligen Professionen entscheiden“, so Löfven.

Das sieht Hampus Hedelius etwas anders. Der Unternehmer ist überzeugt, dass die Regierung inzwischen selbst sieht, dass die Strategie falsch ist – aber zu feige sei, ihre Fehler einzugestehen. „Es ist eine Frage des Stolzes“, sagt Hedelius, Chef eines mobilen Pflegedienstes mit knapp 100 Mitarbeitern. Dass er für diese Mitarbeiter genug Schutzkleidung und Desinfektionsmittel habe, sei nur seinen guten Kontakten zu Firmen in Kanada und China zu verdanken. Von der Regierung komme keine Hilfe.

„Es wäre an der Zeit, harte, starke Entscheidungen zu treffen“, findet der Unternehmer. Doch dafür seien Regierungschef Löfvens und seine rot-grüne Minderheitsregierung zu schwach. Hedelius stimmt das pessimistisch – weil das Coronavirus Europa noch lange beschäftigen werde. „Für Schweden“, sagt er düster, „ist dies ein verlorenes Jahr.“

„Später wird man wahrscheinlich Anklage erheben, wenn sich herausstellt, dass ihre falschen Entscheidungen Tausende Schweden das Leben gekostet haben.“ Ingenieur Rurik Reenstierna

Das klingt harmlos verglichen mit dem, was durch den Kopf von Rurik Reenstierna geht. Der 65-jährige Ingenieur arbeitet als Dozent an der Universität Stockholm, wo inzwischen der Unterrichtsbetrieb geschlossen ist. Unter seinen Freunden sind jedoch viele Grundschullehrer, die weiter unterrichten müssen – und sich dabei akut gefährdet fühlten: Einige Eltern ließen ihre Kinder zuhause, aber „andere, die selbst in Quarantäne sind, schicken ihre Kinder in die Schule“.

Reenstierna ist regelrecht wütend auf die Regierung und ihre seiner Meinung nach falsch verstandene Liberalität: „Später“, zürnt er, „wird man wahrscheinlich Anklage erheben, wenn sich herausstellt, dass ihre falschen Entscheidungen Tausende Schweden das Leben gekostet haben.“

