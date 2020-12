Der Rechtsstaat vs. Donald Trump

Anzeige

Hannover. Das Recht ist der Hüter der Freiheit. Dieser Spruch ist so weise, dass er es verdient, in Stein gemeißelt zu werden.

Die Amerikaner haben das getan, an der Ostseite ihres Obersten Gerichts in Washington, im Zuge eines Neubaus, der übrigens in die frühen Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts fiel. In Deutschland war gerade Hitler an die Macht gekommen. In Washington indessen las man, hoch über hellen Säulen aus Marmor, die Worte “Justice the Guardian of Liberty”.

Hier, am Supreme Court der USA, ist jetzt in einem historisch denkwürdigen Vorgang der Versuch Donald Trumps gescheitert, seine Abwahl in letzter Minute in einen Sieg umzudrehen.

Was bildete der abgewählte Präsident sich ein?

Das Oberste Gericht wies am Wochenende einen Eilantrag von Republikanern aus Texas ab, es möge bitte die Wahlergebnisse aus Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin rasch für ungültig erklären. Nur weil der Supreme Court nein sagte, konnte das Wahlleutegremium inzwischen Joe Biden nach Recht und Gesetz zum Präsidenten wählen. Und nur weil auch dieser Vorgang planmäßig ablief, steht nun auch der Amtsübergabe am 20. Januar nichts mehr im Weg.

Biden betont jetzt einmal mehr das Versöhnliche: “Es ist Zeit, eine neue Seite aufzuschlagen – wie wir es schon oft in unserer Geschichte getan haben.”

Doch die Attacke aus Texas – das juristisch “größte Ding”, wie Trump tagelang raunte -, sollte nicht einfach vergessen werden. Hier ging es nicht um irgendeinen edlen juristischen Sport, ein bloßes Kreuzen der Klingen. Die republikanischen Kläger haben mit ihrem Vorstoß den Rechtsstaat nicht bemüht, sie haben ihn bedroht. Ihr Ansinnen lief darauf hinaus, ohne den kleinsten Beweis für irgendeine Unregelmäßigkeit die Stimmen von 20 Millionen amerikanischen Wählern für ungültig zu erklären – nur weil deren Votum einer Fortsetzung der Trump-Präsidentschaft im Wege stand.

Was bildeten sich der abgewählte Präsident und seine Freunde eigentlich ein? Dachten sie wirklich, die von Trump ernannten Richter Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und die zuletzt mit viel Pomp ins Amt eingeführte Amy Coney Barrett würden sich dafür hergeben, auf diese Art Rechtsstaat und Demokratie in den USA zu beerdigen? Keiner von ihnen tat das. Alle Richter hielten sich ans Gesetz. Das übrigens ist, Trump versteht das nicht, konservativ.

Wo sind außerhalb des Gerichts die Hüter der Freiheit?

Was wäre geschehen, wenn der Supreme Court überraschend doch zu Gunsten Trumps entschieden hätte? Der Gedanke lässt schaudern, fast wird einem schlecht.

Eigentlich müsste es ja in Washington, einer Stadt voller Weihestätten der Demokratie, viele Hüter von Freiheit und Rechtsstaat geben, nicht nur im Supreme Court, auch im Weißen Haus und im Kongress. Doch die Verhältnisse sind nicht so.

Trump wirft einen mafiahaften Blick auf “seine” Richter. Er denkt, sie seien ihm einen Gefallen schuldig. Und sage und schreibe 126 republikanische Kongressmitglieder unterstützten in einem sogenannten Amicus-Brief ans Oberste Gericht den Antrag aus Texas. Damit war der Staat bereits an zwei Stellen in eine bedenkliche Schieflage geraten.

Amerikas Rechtsstaat hing in den letzten Tagen und Stunden allen Ernstes an der Integrität der höchsten Richter: daran, dass sie tief inhaliert haben, was hoch über den Säulen ihres Gerichts geschrieben steht.