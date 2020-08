Der neue Kolonialismus: Peking will in die Karibik

Anzeige

Den Haag. Der Expansionsdrang Chinas kennt keine Grenzen. Seit Jahren bereits ist das von der Kommunistischen Partei (KPCH) gelenkte Reich der Mitte in vielen afrikanischen Ländern als neuzeitliche Kolonialmacht aktiv. Mit chinesischem Geld und unter Führung der Asiaten entstanden und entstehen dort in zahlreichen Staaten Flughäfen und Eisenbahnverbindungen, Häfen, Straßen und Energietrassen. Man bringt technisches Know-how in die Länder, an deren Rohstoffen China interessiert ist, und die, auch mit Blick auf die Zukunft, ein spannender Absatzmarkt sind. Zudem sollen die neuen chinesischen Seidenstraßenprojekte zu Land und zu Wasser Europa wirtschaftlich noch enger mit China verbinden, um Pekings Vormachtstellung in der Welt auszubauen.

Und nun hat Peking auch die Karibik im Visier. Genauer: die sechs Inseln der Niederländischen Antillen in der Karibik.

Urlaubsparadies der Niederlande: Landeanflug einer Boeing 747 über dem Strand von St. Maarten. © Quelle: imago images/imagebroker

Loyalität zu Peking erwartet

“Noch sind die Niederländischen Antillen von China nicht so systematisch eingekapselt wie manche afrikanische Länder. Aber es gibt gewisse Parallelen zu Afrika, wie China nun in der Karibik vorgeht”, stellt der Politologe Tycho de Feijter vom Haager Forschungsinstitut The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in einer Studie fest, die kürzlich in der Zeitschrift “Atlantisch Perspectief” publiziert wurde.

“Die Expansion Chinas besteht aus einem Mix von Instrumenten. Es werden Investitionen angeboten, China macht auch gern Geschenke und erwartet dafür dann aber Loyalität und Sympathie als Gegenleistung”, schreibt de Feijter.

Warum aber hat Peking die Niederländischen Antillen im Visier? Die Antwort des Politologen: “Sie liegen vor der Haustür der USA, dem großen Rivalen von China. Wenn sich die Chinesen in der Karibik positioniert haben, dann haben sie auch so etwas wie einen Horchposten und können wahrnehmen, was die Amerikaner in der Karibik tun”, erklärt de Feijter. “Das chinesische Radar funktioniert dann dort auch und kann beispielsweise die Flottenbewegungen der USA in der Karibik noch besser observieren.”

Investitionen aus China in Millionenhöhe

Jetzt liegt ein Angebot der Chinesen an die Niederlande auf dem Tisch. Die Chinesen hätten eine Offerte abgegeben, auf St. Maarten 120 Millionen US-Dollar in den Bau eines neuen Hotel- und Konferenzzentrums zu investieren, heißt es in “Atlantisch Perspectief”. “Dieses Hotelzentrum könnte dann als nächster Schritt zu einem chinesischen Handelszentrum in der Karibik ausgebaut werden”, so die Einschätzung des Politologen.

Außerdem sei auch zu beobachten, dass sich immer mehr Chinesen auf den Niederländischen Antillen niederlassen: “Sie gründen dort dann ihre Clubs. Sie wollen in der lokalen Politik ein Wörtchen mitreden.‘'

Eugène Rhuggenaath ist Premierminister von Curaçao, der größten niederländischen Karibikinsel. Er bestätigt die chinesischen Expansionspläne in der Karibik. “Wir merken, dass die traditionellen Investoren aus den USA und aus Europa sich mehr und mehr zurückziehen, auch infolge der Corona-Krise. Das schafft Raum für neue Investoren. Und die Chinesen stoßen in diese Lücke”, sagt er in einem Interview mit dem “Algemeen Dagblad”. Und: “Wir reden mit den Chinesen derzeit intensiv über Investitionsmöglichkeiten auf Curaçao.”

Peking hat nicht nur die Niederländischen Antillen als künftigen chinesischen Stützpunkt in der Karibik im Blick. Der chinesische Präsident Xi Jinping – Präsident auf Lebenszeit, Oberbefehlshaber der chinesischen Armee und Generalsekretär der KPCH und heute wohl mächtiger, als Mao Zedong es je war – hat sich zum Ziel gesetzt, dass China die USA als Weltmacht ablöst.

In Hongkong lässt Peking bereits hart durchgreifen: Jimmy Lai (Mitte), Medien-Tycoon und Gründer der Lokalzeitung "Apple Daily", wurde im August 2020 in seinem Haus in Hongkong von Polizeibeamten verhaftet. © Quelle: -/AP/dpa

Peking bricht internationale Verträge

Um dieses Ziel zu erreichen, geht er strategisch und langfristig planend vor. Hongkong wird gerade durch das sogenannte neue Pekinger Sicherheitsgesetz gefügig gemacht. Peking bricht internationale Verträge über den demokratischen Sonderstatus Hongkongs für 50 Jahre nach der Unabhängigkeit der einstigen britischen Kronkolonie. Der von Deng Xiaoping einst geprägte Slogan “Ein Land – zwei Systeme” gilt nicht mehr.

Der aggressive Expansionskurs Chinas, der sich auch im Südchinesischen Meer manifestiert, hat aber auch subtile Züge. Der wichtigste niederländische Thinktank, das renommierte Instituut Clingendael in Den Haag, fand in einer repräsentativen Befragung unter Wissenschaftlern heraus, dass Wissenschaftler und Studenten in den Niederlanden von China unter Druck gesetzt werden und dass Peking deren Forschungen beeinflussen will. Viele Akademiker gaben in der anonym durchgeführten Befragung an: Wir üben Selbstzensur aus, wenn es um China geht. Wir untersuchen Dinge oft nicht, die mit China zu tun haben.

Wissenschaftler haben Angst vor China

Wissenschaftler und Studenten in den Niederlanden scheinen also Angst vor China zu haben – und der Druck und Einfluss von Peking beeinträchtigt und beeinflusst ihre Forschungstätigkeit.

“Das betrifft beispielsweise Forschungen über die Unterdrückung der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang oder Forschungen über die Arbeitsverhältnisse in China”, schreibt Ingrid d’Hooghe vom Instituut Clingendael in der Zeitung “NRC-Handelsblad”. d’Hooghe sagt: Der lange Arm von Peking sei inzwischen überall.

Er greift nun auch nach den Niederländischen Antillen.