Der Krisenmanager: Warum Griechenlands Premier Mitsotakis so vieles richtig macht

Anzeige

Anzeige

Athen. Corona-Pandemie, Gasstreit mit der Türkei, Chaos im Flüchtlingslager Moria: Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kämpft an vielen Fronten. 14 Monate nach seiner Wahl zum Regierungschef hat er in Griechenland hervorragende Umfrageergebnisse. Auch im Ausland genießt der Grieche hohes Ansehen. Die schwerste Prüfung steht ihm aber noch bevor.

“Es war gewiss nicht, was ich bei meinem Amtsantritt erwartete”, sagte Mitsotakis jetzt, als er in einem Interview nach den Erfahrungen seines ersten Jahres als Ministerpräsident gefragt wurde. Vor allem eines habe er lernen müssen: mit mehreren Krisen gleichzeitig umzugehen.

Krise: Das Wort sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Mitsotakis wollte eine neue Ära beginnen. Als er im Juli 2019 antrat, versprach er seinen Landsleuten den wirtschaftlichen Neustart nach fast zehn Jahren Rezession. Aber dann kam es knüppeldick: erst belagerten Ende Februar Zehntausende Geflüchtete die türkisch-griechische Grenze, dann kam Corona.

Mit ihrem anfangs erfolgreichen Management der Epidemie erntete die Regierung Mitsotakis zwar international viel Anerkennung, aber inzwischen steigen die Zahlen auch in Hellas wieder an. Der versprochene Aufschwung muss warten. Griechenlands Wirtschaft könnte in diesem Jahr um 9 Prozent einbrechen, so die Prognose der EU-Kommission. Das wäre der tiefste Absturz seit dem Krisenjahr 2011.

Anzeige

Gute Noten für den Premier

Derweil droht ein bewaffneter Konflikt mit der benachbarten Türkei, die im Mittelmeer den Griechen ihre Bodenschätze streitig macht. Und nun wird mit dem Brand im Lager Moria auch die Flüchtlingskrise wieder virulent. Kein europäischer Regierungschef muss derzeit mit so vielen Herausforderungen umgehen wie Mitsotakis.

Anzeige

Die Mehrheit der Griechen gibt dem Premier für sein Krisenmanagement gute Noten. In einer Umfrage von Mitte September bekommt seine konservative Nea Dimokratia 40,1 Prozent. Den Vorsprung zum Linksbündnis Syriza hat Mitsotakis gegenüber der letzten Wahl von 8 auf über 20 Prozent ausgebaut. Auch für seinen harten Kurs gegenüber der Türkei bekommt Mitsotakis Beifall: Sechs von zehn Befragten unterstützen seine Linie. 62 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Regierung insgesamt zufrieden.

Die Oppositionspartei Syriza beurteilen dagegen 77 Prozent “negativ” oder “eher negativ”. Auch im direkten Vergleich mit Oppositionschef Alexis Tsipras steht Mitsotakis gut da: 64 Prozent äußern über den amtierenden Premier eine positive Meinung, Ex-Regierungschef Tsipras kommt auf 66 Prozent negative Bewertungen – ein massives Problem für die Opposition.

Auch im Ausland hat Mitsotakis an Statur gewonnen. Anders als sein Vorgänger Tsipras, der nach anfänglichem Widerstand vor den internationalen Geldgebern kapitulierte und alle Sparauflagen bis zur Selbstaufgabe umsetzte, tritt Mitsotakis in der EU nicht unterwürfig auf. Er gilt als zuverlässiger Partner, kann aber auch unbequem sein – wie jetzt, wo er im Streit mit der Türkei nachdrücklich die Solidarität der EU einfordert.

Kein Repräsentant der alten politischen Elite

Mitsotakis kommt aus einer der ältesten griechischen Polit-Dynastien. Sein Vater Konstantinos amtierte von 1990 bis 1993 als Premierminister, seine Schwester war Außenministerin. Die Linie der Familie reicht zurück bis zum liberalen Staatsmann Eleftherios Venizelos, der Griechenland zwischen 1910 und 1933 mit Unterbrechungen 15 Jahre lang regierte.

Anzeige

Dennoch ist Kyriakos Mitsotakis kein Repräsentant der alten politischen Elite. Er kennt keine ideologischen Scheuklappen. Zu seinem engsten Mitarbeiterstab in der Villa Maximos, der Regierungszentrale an der Athener Herodes-Attikus-Straße, gehören vor allem junge, parteilose Technokraten. Nicht wenige Leute seines Teams kommen aus der sozialistischen Pasok-Partei.

So vertraute Mitsotakis das wichtige Ministerium für Bürgerschutz dem Sozialisten Michalis Chrysochoidis an, der dieses Ressort bereits in den Jahren 1999 bis 2003 unter dem Pasok-Premier Kostas Simitis geführt und sich damals mit der Zerschlagung der Terrororganisation “17. November” einen Namen gemacht hatte. Mit solchen Personalentscheidungen unterstreicht Mitsotakis sein Bemühen, die früher stramm konservativ aufgestellte Nea Dimokratia nicht nur zum liberalen Zentrum, sondern darüber hinaus zur linken Mitte zu öffnen.

Video Moria: Seehofer kritisiert andere EU-Länder 2:02 min Die griechischen Behörden haben indessen auf Lesbos sechs Personen festgenommen, die für die Brände im ehemaligen Geflüchtetenlager verantwortlich sein sollen. © Reuters

Besonnenheit und Selbstbewusstsein sind die beiden Schlüsselworte, die den Charakter des 52-Jährigen Mitsotakis am besten beschreiben. Aber seine bisherige Regierungszeit offenbart auch Schwächen und Versäumnisse. So hat Mitsotakis die soziale Sprengkraft des Migrationsthemas lange unterschätzt.

Bei seinem Amtsantritt löste er sogar das Ministerium für Migrationspolitik auf und verteilte dessen Kompetenzen auf mehrere andere Ressorts. Das funktionierte nicht, und wenige Monate später etablierte Mitsotakis das Ministerium wieder. Dennoch wurde die Regierung von der Revolte und den Brandstiftungen im Lager Moria kalt erwischt.

Flaute im Tourismus kostet Hunderttausende Jobs

Anzeige

In Wirtschaftskreisen genießt der Harvard-Absolvent und frühere Investmentbanker Mitsotakis hohes Ansehen. Er gilt als entschlossener Reformer. Wenn jemand internationale Investoren gewinnen kann, dann ist es Mitsotakis. Und Investitionen braucht Griechenland jetzt dringender denn je, wenn es die Corona-Rezession hinter sich lassen will.

Auch die Finanzmärkte honorieren die Politik der Athener Regierung. Das zeigen die steigenden Kurse der griechischen Staatsanleihen. Griechenland, das noch im Frühjahr 2015 am Rand der Staatspleite stand, kann sich inzwischen so billig Geld leihen wie nie zuvor, seit das Land 2001 den Euro einführte.

Ausruhen kann sich Mitsotakis auf der breiten Zustimmung aber nicht. Die Flaute im Tourismus kostet Hunderttausende Jobs. Die seit sechs Jahren rückläufige Arbeitslosenquote steigt seit dem Frühjahr wieder steil an. Spätestens in Juli 2023 muss sich Mitsotakis dem Urteil der Wähler stellen.

Gemessen wird er vor allem daran, ob es ihm bis dahin gelingt, diesen Trend umzukehren. Noch zeigen die Griechen Geduld. Aber wenn Mitsotakis den versprochenen Aufschwung bis zur Wahl nicht nachliefern kann, könnte es für ihn schwierig werden.