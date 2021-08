Der GroKo bleibt die Komplettblamage beim Wahlrecht erspart - fürs Erste

Anzeige

Berlin. Die Bundestagswahl am 26. September kann wie geplant mit dem neuem Wahlrecht stattfinden. Das ist die gute Nachricht für Union und SPD, die die Reform im vergangenen Oktober nach siebenjähriger Debatte am Ende hastig durch das Parlament gepeitscht hatten. Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag der Opposition, die Neuregelung der Mandatsberechnung mit sofortiger Wirkung aufzuheben, am Freitag abgelehnt.

Das ist aber auch schon die einzige positive Botschaft, die die Regierungsparteien aus Karlsruhe mitnehmen können. In der Sache haben die Richter noch gar nicht entschieden, das wollen sie erst nach der Bundestagswahl tun.

Schon jetzt allerdings hat der zweite Senat deutlich gemacht, dass er die Einwände von Grünen, Linkspartei und FDP überaus ernst nimmt. Die Beschwerde sei weder unzulässig noch unbegründet heißt es, Union und SPD hätten den ohnehin hohen Komplexitätsgrad des Wahlrechtes noch einmal gesteigert.

Die Blamage, dass ihr das neue Wahlrecht noch vor dem Tag der Stimmabgabe um die Ohren fliegt, bleibt der GroKo erspart. Mehr nicht.

Ihr ursprüngliches Ziel, das unkontrollierte Größenwachstum des Parlamentes zu begrenzen, wird die schwarz-rote Reform nach Meinung praktisch aller Experten nicht erreichen. Im Gegenteil: Es kursieren Berechnungen, die auf Basis jüngster Umfragen ein Anschwellen des Bundestages auf bis zu 1000 Parlamentarier vorhersagen. Ein derart aufgeblähtes Parlament ist langsam, ineffizient und vor allem teuer.

Nun könnte man sagen, „das ist eben der Preis der Demokratie” - wenn das neue Wahlrecht denn demokratischer als sein Vorgänger wäre. Ist es aber gar nicht. Erbittert hat die Union, die eigentlich gar keine Reform wollte und die Verhandlungen darüber monatelang blockiert hatte, am Ende um den eigenen Vorteil gestritten. Drei Überhangmandate sollen nicht mehr ausgeglichen werden, bei der Beschlussfassung deutete nahezu alles darauf hin, dass diese bei den Konservativen landen würden.

CDU und CSU haben antidemokratisches Element ins Wahlrecht eingebaut

Offiziell begründet haben CDU und CSU ihre Forderung damit, dass das Bundesverfassungsgericht bei einem früheren Urteil bis zu 15 ausgleichslose Überhangmandate als akzeptabel bewertet hatte. Das aber ist kein guter Grund, um das Zweitstimmenergebnis bei der Sitzverteilung zu verzerren. Bei Lichte betrachtet haben CDU und CSU in das neue Wahlrecht ein antidemokratisches Element eingebaut – auch wenn es um „nur” drei Sitze geht.

Weitere Probleme kommen hinzu: Die bei der Reform ebenfalls beschlossene Verrechnung von Listen- und Überhangmandaten kann dazu führen, dass einige Bundesländer weniger und andere stärker im Parlament repräsentiert sind. Und dann ist der Berechnungsweg auch noch so kompliziert, dass selbst Politikprofessoren Probleme bei der Nachvollziehbarkeit haben.

Für Wählerinnen und Wähler müsse erkennbar sein, wie sich ihre Stimme auswirke, hat Karlsruhe der Politik ins Stammbuch geschrieben. Der Zweifel daran, dass das aktuelle Wahlrecht dazu beiträgt, schwingt in diesen Worten mit.

Es wäre gut, wenn die Verfassungsrichter die Novelle im Hauptsacheverfahren kippen würden. Das aktuelle Wahlrecht ist einer Demokratie wie Deutschland unwürdig.

Aber selbst wenn die Richter die Murks-Reform zähneknirschend durchwinken, wird die Politik am Ende doch wieder Hand anlegen müssen, um den Bundestag zu verkleinern.

Die Parteien können dann noch weitere sieben Jahre über Mandatszuteilungen, Verrechnungen und Obergrenzen diskutieren, am Ende aber werden sie an einer Sache nichts ändern: Die einzig sinnvolle Reform führt über eine Reduzierung der Zahl der Wahlkreise.