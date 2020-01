Fliegender Sensenmann: Diese Drohne tötete den iranischen General

Anzeige

Was ist noch Aufklärung durch Geheimdienste? Und was schon militärisches Eingreifen? Wenn sich die amerikanische Drohne MQ9-Reaper, angetrieben von einem 900-PS-Motor, in die Luft erhebt, lässt sie altmodische Unterscheidungen dieser Art hinter sich. Denn das System Reaper (Sensenmann) kann beides: beobachten und töten.

In Bagdad fiel soeben der mächtigste iranische General dem fliegenden Sensenmann zum Opfer. Dies bestätigten Quellen im Pentagon laut einem Bericht der „New York Times“, der in der Nacht zum Sonnabend veröffentlicht wurde. Die Drohne feuerte, nachdem sie Soleimani identifiziert hatte und ihm gefolgt war, drei Lenkraketen auf ihn und seine Begleiter ab.

Der Vorgang lief offenbar komplett ferngesteuert ab, ohne amerikanische Agenten oder Soldaten am Boden. Gezielt wurde auf einen fahrenden Autokonvoi in dem Moment, als er Bagdads Flughafen verließ.

Warum jetzt? Zeitpunkt umstritten

Hersteller der Drohne ist der Konzern General Atomics mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Die Firma macht derzeit gute Geschäfte. Zu den Interessenten gehören Australien, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Auch die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Interesse angemeldet.

Die MQ9 gilt unter US-Soldaten als „Königin der Drohnen“. Sie kann pro Einsatz bis zu 2000 Kilometer weit fliegen und bis zu 40 Stunden in der Luft bleiben. Die Steuerung erfolgt über Satelliten und über Relaisstationen; in Europa etwa im pfälzischen Ramstein sowie in Larissa in Zentralgriechenland.

Gegenüber der „New York Times“ brachten Regierungsbeamte aus dem US-Verteidigungsministerium ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass Soleimani ausgerechnet jetzt umgebracht werden sollte. Eigentlich habe es „nichts Neues in seinem Verhalten“ gegeben.

Bereits seit Jahren habe Soleimani schiitische Milizen quer durch den Mittleren Osten befehligt. Auch George W. Bush und Barack Obama hätten ihn auf dem Schirm gehabt. Auf einen Angriff auf ihn sei aber jahrelang verzichtet worden – aus Sorge vor iranischen Gegenschlägen. Dies bestärkt nun laut „New York Times“ Kritiker des Präsidenten, die die Drohnenattacke als Ablenkungsmanöver Trumps angesichts seines Amtsenthebungsverfahrens deuten.

US-Regierungsbeamte sagten der Zeitung, General Soleimani habe bei seinen Reisen durch die Region oft unbesorgt gewirkt, als könne ihm niemand etwas anhaben. Ein früherer amerikanischer Kommandeur, der anonym bleiben wollte, sagte, er selbst habe es bei einem Besuch im irakischen Erbil erlebt, „dass Soleimanis Flugzeug direkt neben meinem geparkt war“.