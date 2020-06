Auf dem Balkan hieße das “Korruption”: Worauf Philipp Amthor jetzt verzichten muss

Trumps Abzugspläne: Sachlich bleiben!

US-Präsident Donald Trump will die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 reduzieren. Die Bundesregierung reagiert gelassen auf Trumps antideutsche Rhetorik - gut so, kommentiert Marina Kormbaki. Doch Trumps Ausfall zeigt auch: Deutschland muss sich mit den EU-Partnern stärker als bisher um die Sicherheit Europas kümmern.