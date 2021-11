Der dritte Mann

Anzeige

Die Kandidatur von Angela Merkels Kanzleramtsminister Helge Braun für den CDU-Vorsitz wird die Partei noch einmal durchrütteln. Bisher gingen die Christdemokraten davon aus, dass sie bei der Entscheidung über den dritten Vorsitzenden innerhalb von drei Jahren eher alte Bekannte im Ringen um den Chefposten sehen werden. Norbert Röttgen bewirbt sich zum zweiten Mal, nachdem er im Januar gegen Armin Laschet verloren hat. Und Friedrich Merz wird es wohl ein drittes Mal wissen wollen, nachdem er ebenso Laschet und 2018 Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war.

Mit Brauns Bewerbung haben die 400.000 Christdemokraten eine überraschende Alternative. Sie können sich nun (voraussichtlich) entscheiden zwischen dem emotional-konservativen Wirtschaftspolitiker und Merkel-Kritiker Merz, der im Wahlkampf loyal zum glücklosen Kanzlerkandidaten Laschet stand. Dem intellektuellen Röttgen, der zuletzt viel Sympathie bei der Jugend und an der Basis für seinen auch außenpolitisch geprägten Kurs gewinnen konnte. Und eben Helge Braun, Vertrauter von Merkel.

Er ist mit 49 Jahren der Jüngste und dürfte die Mitglieder zum Nachdenken bringen, ob mit Merkels Erbe eher gebrochen oder ihre Ära auch als Fundament für die Zukunft genutzt werden soll. Braun, Narkosearzt und bekannt für ein ruhiges, sonniges Gemüt, ist auch Kreis- und Bezirksvorsitzender in der konservativ aufgestellten Hessen-CDU und damit auch Teil der Basis.

Dort ist der Frust, die Verunsicherung und die Sehnsucht nach alter Stärke der Volkspartei nach der Wahlschlappe konkret zu fassen. Und einige in der Partei, die einen Aufbruch mit neuer klarer Kante wünschen, sind ins Grübeln gekommen, ob eine Abkehr von Merkel und ihrer Politik der Mitte klug wäre. Immerhin hat der siegreiche SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Wahlkampf mehr als Laschet Kontinuität nach Merkel vermittelt.

Braun gilt als neutral

Braun ist zwar kein neues Gesicht in der Politik, aber er ist unverbraucht, was parteiinterne Kämpfe betrifft. Würde er der Kompromiss-Mann zwischen den Lagern, könnte sich Merkel die Hände reiben. Spannend ist, mit wem genau Braun ein Team bilden will. Röttgen hat mit Franziska Hoppermann als seine Favoritin für den Posten der Generalsekretärin eine interessante Frau vorgestellt und auch klar gemacht, dass unter den Vizevorsitzenden endlich jemand aus Ostdeutschland sein muss.

An der Frage, wer der nächste Parteichef werden wird, hängen aber zwei weitere elementare Entscheidungen: Bleibt Ralph Brinkhaus Unionsfraktionschef im Bundestag? Und wer wird die nächste Kanzlerkandidatur übernehmen? Merz ist zuzutrauen, dass er auch nach dem Fraktionsvorsitz greift, um ein mächtiger Oppositionspolitiker zu werden und seine Voraussetzungen für eine Kanzlerkandidatur zu verbessern. So wie es 2002 Merkel gemacht hat - als sie Merz damals vom Fraktionsvorsitz verdrängte.

Wer der nächste Kanzlerkandidat der Union wird, dürfte aber auch stark davon abhängen, wie die derzeitigen jungen CDU-Ministerpräsidenten die nächsten Landtagswahlen bestehen. 2022 wollen Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Tobias Hans im Saarland ihre Ämter verteidigen, 2024 Michael Kretschmer in Sachsen.

Die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden im Januar sagt deshalb noch nichts darüber aus, wer der nächste Kanzlerkandidat wird. Wer weiß, wie oft die CDU bis dahin noch einen neuen Chef braucht und wer 2025 der starke Mann - oder doch die starke Frau - sein wird. Klar ist nur: Die neue Führungsfigur muss dafür sorgen, dass danach die Personalquerelen und Grabenkämpfe aufhören. Sonst wird die Union den SPD-Mann Scholz, der selbst Merkels Raute gern kopierte, lange im Kanzleramt halten.