Der Auftritt der Amigos bei der Trump-Untersuchung

Washington. In der zweiten Woche der Anhörungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump werden im Repräsentantenhaus acht zusätzliche Zeugen aussagen. Bislang haben sich drei Mitarbeiter des US-Außenministeriums geäußert. Trump wird vorgeworfen, versucht zu haben, die Ukraine gegen die Demokraten in Stellung zu bringen. Er soll dabei Militärhilfe an die Ukraine zurückgehalten haben.

Das ist in dieser Woche zu erwarten:

Die enge Termintaktung

Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, in dem die Anhörungen stattfinden, hat einen vollen Terminkalender vor der traditionellen Thanksgiving-Pause.

Einige der acht weiteren Zeugen werden am gleichen Tag hintereinander aussagen. Unter ihnen ist der Offizier Alexander Vindman vom Nationalen Sicherheitsrat. Er hat bereits erklärt, im Weißen Haus Besorgnis wegen Trumps Einsatz für eine Untersuchung der Demokraten geäußert zu haben. Weitere Zeugen sind der EU-Botschafter Gordon Sondland und eine frühere Russland-Beraterin der USA, Fiona Hill.

Der spannendste Auftritt

EU-Botschafter Sondland soll tief in die Ukraine-Affäre verwickelt sein - damit wird seine Aussage vor dem Ausschuss am Mittwoch zum wohl spannendsten Auftritt bei den Anhörungen in dieser Woche.

Mindestens drei Personen haben offenbar ein Telefongespräch von Sondland und Trump im Juli mitgehört, in dem sie über die Bestrebungen gesprochen haben sollen, die Untersuchungen herbeizuführen. Eine dieser Personen, David Holmes, sagte, er habe Trumps Stimme durch das Ohrteil des Telefons gehört, weil Trump so laut geredet habe. Das geht aus einer Zeugenaussage hervor, von der die Nachrichtenagentur AP erfuhr. Sondland hatte Trump angerufen, als Sondland und Holmes in einem Restaurant in Kiew ein Mittagessen einnahmen.

Holmes sagte, Sondland habe Trump gesagt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Untersuchungen vornehmen werde und „alles“ tun werde, „was Sie von ihm erbeten“.

Das mitgehörte Telefonat erfolgte einen Tag nach einem Telefongespräch zwischen den Präsidenten, das im Zentrum der Untersuchung der Demokraten zu dem Amtsenthebungsverfahren steht. In dem Anruf bat Trump Selenskyj, gegen den früheren Vizepräsidenten der Demokraten, Joe Biden, und dessen Sohn Hunter zu ermitteln.

Trump hat gesagt, er erinnere sich nicht an das Telefonat mit Sondland. Er gab zu verstehen, dass er Sondland kaum kenne. Sondland war ein großer Geldgeber für Trumps Wahlkampf 2016.

Biden ist einer der Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten.

Die Reihe der Ex-Amigos

Sondland ist einer der sogenannten drei Amigos, die außerhalb normaler Kanäle die Ukraine-Politik steuerten. Ein weiterer ist der frühere ukrainische Gesandte Kurt Volker, der ebenfalls diese Woche aussagen wird. Der dritte „Amigo“ ist der Energieminister Rick Perry. Dieser hat sich auf Trumps Anordnung geweigert, in der Untersuchung auszusagen oder Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Mehrere der Diplomaten, die eigentlich für die Ukraine-Politik zuständig sein sollten, haben sich darüber besorgt geäußert, dass die „drei Amigos“ sich offenbar mit Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani absprachen.

Volker sagt am Dienstagnachmittag (Ortszeit) aus.

Der Einblick ins Innere des Weißen Hauses

Neben den Vertretern des Außenministeriums werden auch erstmals Berater öffentlich in der Untersuchung aussagen, die Unruhen im Weißen Haus wegen der Ukraine mitbekommen haben.

Am Dienstagmorgen (Ortszeit) sagen Oberstleutnant Alexander Vindman und Jennifer Williams aus, eine Beraterin von US-Vizepräsident Mike Pence.

Zwei frühere Berater des Nationalen Sicherheitsrats, Tim Morrison und Hill, sind am Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen an der Reihe. Vindman und die Ex-Russland-Beraterin Fiona Hill haben Ermittlern hinter verschlossenen Türen von einem Treffen im Weißen Haus im Juli erzählt.

Dort soll Sondland ukrainischen Regierungsvertretern gesagt haben, der ukranische Präsident Selenskyj müsse eine Untersuchung zu den Bidens einleiten, wenn er ein Treffen mit Trump im Weißen Haus wolle. „Es gab keine Mehrdeutigkeit“, sagte Vindman.

Hill sagte, der frühere Nationale Sicherheitsberater John Bolton habe das Treffen abrupt beendet, als Sondland die Untersuchung erwähnt habe. Bolton habe die Aufforderung später mit „einem Drogen-Deal“ verglichen.

RND/AP