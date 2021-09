Denunziation ist der falsche Weg im Kampf gegen Steuerbetrug

Anzeige

Berlin. Im Kampf gegen Steuerhinterziehung Online eine Plattform einzurichten, auf der sich Bürgerinnen und Bürger gegenseitig des Fehlverhaltens bezichtigen sollen, ist keine gute Idee. Eine solche Plattform ist zudem ein Offenbarungseid des Staates. Für den Kampf gegen Steuerhinterziehung und gegen Schwarzarbeit sind in Deutschland aus gutem Grund die Finanz- und Ordnungsbehörden zuständig. Dabei sollte es bleiben.

Es gibt immer die Möglichkeit, dass sich Bürgerinnen und Bürger an die Behörden wenden, wenn sie den Verdacht haben, dass irgendwo Betrug, Missbrauch, Gewalt oder andere Gesetzesverstöße geschehen. Und von dieser Möglichkeit sollte man im Zweifel auch Gebrauch machen.

Bei einer Online-Plattform nur für Steuerdelikte macht es sich der Staat hingegen sehr bequem. Zugleich wird ein Klima befördert, das mit Blick auf die sozialen Netzwerke beklagt wird. Online ist die Hemmschwelle bei vielen Menschen einfach niedriger.

Die Gefahr ist groß, dass auf einer solchen Plattform auch viele Hinweise eingehen, die mehr Arbeitsaufwand verursachen, als dass am Ende finanzieller Ertrag durch zusätzlich eingetriebene Steuern und Sozialabgaben steht. Man muss nur auf die Überlastung der Gerichte schauen, die sich mit Nachbarschaftsstreitigkeiten und anderem alltäglichem Kleinkrieg herumschlagen müssen und dabei oft wichtige Angelegenheiten zu lange liegen lassen.

Um an dieser Stelle nicht missverstanden zu werden: Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit sind unsozial und schaden der Volkswirtschaft. Es wäre gut, wenn der Staat konsequenter und erfolgreicher dagegen vorginge. Der Staat darf dabei auch gerne an Grenzen gehen. Der Ankauf einer Steuer-CD aus dem Ausland, wie es der heutige SPD-Chef Norbert-Walter Borjans in seiner Zeit als NRW-Finanzminister machte, ist ein solcher Grenzfall.

Erfolgreich mit Blick auf die Staatskasse war der Coup in jedem Fall. Notwendig ist es zudem, in der Bevölkerung mehr das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit keine Kavaliersdelikte sind. Eine staatliche Einladung für gegenseitige Denunziation ist aber nicht das richtige Mittel dazu. Besser wären ausreichend Personal in den Behörden und ein konsequentes Vorgehen gegen diejenigen, die dann erwischt werden.

Die bundesweite Debatte um solche Portale ist entstanden, weil das Finanzministerium in Baden-Württemberg eben eine solche Plattform eingerichtet hat. Der dortige Minister von den Grünen Danyal Bayaz wird nun mit übelster persönlicher und rassistischer Kritik überzogen. Das wiederum ist unerträglich.

Der Minister hat im Kampf gegen Steuerhinterziehung eine offensichtlich wenig durchdachte Maßnahme ergriffen. Das Echo vieler seiner Kritiker aber ist erbärmlich. Es zeigt zugleich, dass die Stimmung im Bundestagswahlkampf leider zu aggressiv ist, um eine sachliche Debatte über den Kampf gegen Steuerhinterziehung zu führen.

Das Problem, dass ein Politiker mit türkischen Wurzeln rassistisch beleidigt wird, ist allerdings nicht allein dem Wahlkampf geschuldet. Es passiert ständig und es ist ein gesellschaftliches Problem, das mindestens genauso dringend wie Steuerhinterziehung bekämpft werden muss.

Politische Kritik darf scharf sein. Wenn daraus aber eine persönliche Herabwürdigung wird - rassistisch oder sexistisch - dann kann der Betroffene kaum noch eine sachliche Debatte führen, weil er ja erst einmal damit beschäftigt ist, den ganzen Unrat, der auf ihm selbst gelandet ist, zu beseitigen. Leider gibt es auch in diesem justiziablen Bereich zu wenig Personal und zu selten eine konsequente Ahnung der Fälle.