Demos in Deutschland: Tausende demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt

Hamburg/Stuttgart. Tausende Menschen haben am Samstag in mehreren deutschen Städten gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. So auch erneut in Hamburg. Die Polizei sprach von 9000 Teilnehmern am Jungfernstieg, erlaubt waren wegen der Coronamaßnahmen nur 525.

Es sei sehr eng vor Ort und die Polizei befinde sich im Gespräch mit den Veranstaltern, sagte eine Polizeisprecherin. Eine weitere Kundgebung war für den nahe gelegenen Rathausmarkt angemeldet.

Die Hamburger Polizei hatte bereits vor den Demonstrationen ihre Solidarität erklärt. "Wir sind an eurer Seite!", twitterte sie vor Beginn der Kundgebungen. "Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir arbeiten täglich dafür, dass sich alle Menschen in Hamburg sicher fühlen können."

Die Polizei rief alle Teilnehmer auf, die Auflagen wie Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen einzuhalten. Die Teilnehmerzahlen seien wegen der Corona-Krise begrenzt. Die Polizei erklärte in den Tweets, ihr Auftrag sei es, Straftaten zu verfolgen und Gefahren abzuwehren. “Wenn wir entsprechend einschreiten, dann tun wir dies unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sozialem Status einer Person.” Für zwei größere Kundgebungen am Samstag am Jungfernstieg und am Rathausmarkt gibt es Ausnahmegenehmigungen für insgesamt etwa 800 Demonstranten.

Bereits am Vortag hatten etwa 4500 Menschen vor dem US-Konsulat am Alsterufer in Hamburg gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert - angekündigt waren lediglich 250.

“Silent Demo” auf dem Berliner Alexanderplatz

Auf dem Berliner Alexanderplatz versammelten sich zahlreiche Menschen zu einer „stillen“ Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Polizei rief dazu auf, wegen der Corona-Pandemie genügend Abstand zu halten. Angemeldet waren 1500 Teilnehmer. Die Polizei rechnete aber mit bis zu 10.000 Teilnehmern und sprach von einer friedlichen Atmosphäre. Schon kurz nach Beginn am Samstag war der Alexanderplatz voll. Die Polizei rief dazu auf, angrenzende Straßen zu nutzen.

Rund 8000 Menschen versammelten sich in Frankfurt, um zu demonstrieren. Nicht mal eine Stunde nach dem Beginn der Kundgebung sei der Römerplatz bereits voll gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Weitere Teilnehmer könnten deshalb auf den nahegelegenen Paulsplatz ausweichen. „Bisher ist alles friedlich“, sagte der Sprecher am Samstagmittag. Auch die Hygiene- und Mundschutzregeln würden eingehalten.

In Düsseldorf prangerten ebenfalls mehrere Tausend Menschen Rassismusan. „Wir haben genug gesehen und zu lange nichts getan. Es ist Zeit, tätig zu werden“, erklärte die 23-jährige Sephora Bidiamba. Angemeldet waren der Polizei zufolge zuvor 2000 Menschen. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass mehr Demonstranten auf den Straßen waren als erwartet.

Zwar war die Demo als stiller Marsch geplant, aber immer wieder waren die Rufe „No Justice, No Peace“ und „Black Lives Matter“ zu hören. Rufe, die auch bei den Protesten in den Vereinigten Staaten immer wieder fallen. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd habe „das Fass zum Überlaufen gebracht, aber Rassismus gibt es überall“, sagte Bidiamba.

Tausende Demonstranten auch in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg gingen mehrere Tausend Menschen auf die Straße - von Stuttgart über Mannheim bis Karlsruhe. Zu den Protesten kamen dort ebenfalls mehr Menschen als erwartet: So waren in Mannheim (angemeldet: 650) und Stuttgart (angemeldet: 700) jeweils mehrere Tausend Menschen auf den Straßes, in Karlsruhe schätzte die Polizei die Zahl auf rund 500 (angemeldet: 200).

„Rassismus ist auch in Deutschland aktiv“, sagte die Organisatorin der Stuttgarter Demo, Nadia Asiamah. Teil des Protests ist ein acht Minuten und 46 Sekunden langes Schweigen - so lange kniete der Polizist auf dem Hals Floyds.

In mehreren deutschen Städten hatten sich am Samstag Menschen zu sogenannten „Silent Demos“ (deutsch: Stille Demonstrationen) versammelt. Die Kundgebungen reihen sich ein in die weltweiten Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis. Laut Veranstalter stehe der Name symbolisch für die knapp neun Minuten, die Floyd von dem Polizisten zu Boden gedrückt wurde und in denen die Teilnehmer ihm still gedenken wollen.

Im Internet waren Aufrufe zu den „Silent Demos“ veröffentlicht worden. „Nein zu Rassismus“ und „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen), hieß es dort. Die Demonstranten wurden aufgefordert, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Man wolle während der Demonstration still und schweigend („silent“) an den Tod von Floyd erinnern.