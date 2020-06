Demos gegen Rassismus in Corona: Der Zweck heiligt nicht die Mittel

Anzeige

Anzeige

Berlin. Etwa 1500 Demonstranten waren erwartet worden, am Ende wurden es mehr als 15.000. Dicht gedrängt standen sie am Samstag auf dem Berliner Alexanderplatz, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Corona? Zwar trugen viele Teilnehmer Masken, doch die nötigen Abstände konnten wegen der Massen gar nicht eingehalten werden. Egal, war doch für eine gute Sache.

Rechte und Pflichten in der Corona-Krise

Egal? Keinesfalls. Was am Wochenende in Berlin und anderen Städte passierte, darf sich so nicht wiederholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit gehören in Deutschland zu den essentiellen Grundrechten. Aber wo Rechte sind, existieren auch Pflichten. Und dazu gehören nicht nur die Anmeldung einer Demonstration, sondern in Corona-Zeiten auch besondere Hygienevorschriften. Auch wenn es schwer auszuhalten ist: Diese Rechte und Pflichten gelten, egal ob es sich um einen Aufmarsch von Neonazis, um eine Kundgebung von Aluhüten oder eben um eine Demonstration gegen Rassismus handelt. Der gute Zweck heiligt nicht die schlechten Mittel.

Ob Verschwörungstheoretiker die Abstandsregeln auf Kundgebungen ganz bewusst verletzen oder Demonstranten gegen Rechts die Abstände unfreiwillig nicht einhalten, weil es einfach zu voll ist, macht im Ergebnis keinen Unterschied: Es wird der Tod von Menschen in Kauf genommen.

Beide, Veranstalter und Polizei, haben Fehler gemacht, weil sie nicht schnell genug auf die Massen reagiert haben. So hätte man das Areal viel früher durch die Absperrung weiterer Straßen vergrößern müssen. Gleichwohl muss man beiden Seiten zubilligen, dass es einfach noch nicht genug Erfahrungen für einen Umgang mit dem Demonstrationsrecht unter den Bedingungen der Pandemie gibt. Offensichtlich sind dazu weit umfangreichere Vorbereitungen nötig als in Normalzeiten. Das vergangene Wochenende muss eine Lehre sein.