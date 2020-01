Demokratie, made in Taiwan - China-Kritikerin gewinnt Präsidentenwahl

Anzeige

Taipei. Um neun Uhr Abends zeigt sich Präsidentin Tsai Ing-Wen schließlich vor der internationalen Presse. Auch wenn die Stimmenauszählung zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange ist, steht der deutliche Wahlsieg der 63-Jährige bereits fest. Dennoch wählt die progressive Politikerin eine bedachten Ton. In der Sache jedoch wird sie deutlich: „Das Wahlergebnis zeigt, dass wir Taiwaner das Prinzip 'Ein Land zwei Systeme' von Xi Jinping ablehnen. Ich hoffe, dass die Pekinger Regierung versteht, dass wir nicht vor Drohungen und Einschüchterungen einknicken werden“.

Nur einen Steinwurf entfernt wartet der 31-jährige Ingenieur Willy Liu auf die erste Rede der Präsidentin, die mit rund 57 Prozent in ihre zweite Legislaturperiode gehievt wurde. „Das Wahlergebnis ist ein Sieg für die gesamte Republik. Wir wollen eine Person an unserer Spitze, die der Welt deutlich macht, dass wir ein eigenes Land sind – und kein Teil von China“, sagt er.

Vor dem Hauptgebäude Kuomintang-Partei, dessen Spitzenkandidat Han Kuo-Yu mit 38 Prozent Stimmenanteil eine klare Niederlage eingefahren hat, ist die Stimmung bedrückt. „Auch wenn ich Han unterstützt habe, kann ich die Entscheidung dennoch akzeptieren. Taiwan ist eben ein demokratisches Land“, sagt der 30-jährige Wei Shen, ein junger Mann mit langer Rocker-Mähne, Baseball-Cap und Dosenbier. Den konservativen Politiker hatte er gewählt, weil er kein konventioneller Politiker aus dem Establishments sei, sondern ein Mann des Volkes. Wei Shen bezeichnet sich als Teil der Arbeiterklasse, der mit seinem Job an einer Supermarktkasse nur gerade so über die Runden kommt: Die Löhne in Taiwan seien niedrig, die Mieten hingegen am Steigen.

Unterstützer von Präsidentin Tsai Ing-Wen feiern das Wahlergebnis. © Quelle: Getty Images

Manipulationsversuche durch chinesische Falschmeldungen

Statt der wirtschaftlichen Probleme hat sich jedoch bei den Präsidentschaftswahlen die Beziehung zur Volksrepublik China die Agenda dominiert. Präsidentin Tsai steht für einen selbstbewussten Kurs, der Pekings Einschüchterungen Paroli bietet. Die Kuomintang hingegen möchte die Beziehungen mit dem großen Nachbarn verbessern – hauptsächlich der Wirtschaft wegen.

Bei früheren Wahlen hat Peking nicht selten mit militärischen oder rhetorischen Drohungen versucht, die Taiwaner einzuschüchtern. In diesem Jahr ist die Kommunistische Partei auffallend stumm. Kritiker behaupten jedoch, dass die Beeinflussung im Internet-Zeitalter lediglich subtiler abläuft.

„Falschinformationen zu lancieren ist billiger, als militärische Angriffe zu starten. Das ist eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung“, sagt der 70-jährige Su Tzen-Ping. Der einstige Journalist sitzt in den Büroräumlichkeiten des Fact Checking Center Taiwans, eine Handvoll Mitarbeiter verfolgen an diesem Abend vor Lunchboxen und Bubble-Tea genauestens die sozialen Netzwerke. Die Aufgabe der NGO es, gegen die grassierenden Fake News anzugehen. Laut einer aktuellen Studie der Universität Göteborg ist kein Land der Welt derart stark Falschinformation aus dem Ausland ausgesetzt wie Taiwan: Fast täglich werden unwahre Gerüchte über die Spitzenkandidaten verbreitet, etwa über gefälschte Doktorarbeiten oder vermeintliche Jugendsünden.

Seit Donnerstag kursiert die angebliche Nachricht, dass ein kürzlich in China ausgebrochenes Virus sich nun auch in Taiwan ausgebreitet habe – eine bösartige Falschmeldung, die anscheinend die Bevölkerung vom Urnengang abhalten soll. Herr Su ist sich sicher, dass Teile solcher Manipulationsversuche vom großen Nachbarstaat stammen: „China nutzt die Demokratie in Taiwan für ihre Zwecke aus, um die Meinung der Bevölkerung hier zu beeinflussen“.

Ein Sieg für die Demokratie

Gelungen ist das offensichtlich nicht. Abseits der Resultate ist die Präsidentschaftswahl in Taiwan zu allererst ein Sieg der Demokratie: Über zwei Drittel aller Wahlberechtigten haben an diesem Samstag ihre Stimme abgegeben.

Vor der Ximen-Grundschule im Stadtzentrum Taipeis haben sich bereits am Samstagmorgen lange Warteschlangen gebildet. Für die meisten Taiwaner hält die diesjährige Wahl eine ganz besondere Bedeutung. „Wenn ich diesmal nicht wähle, kann ich in der Zukunft vielleicht überhaupt nicht mehr wählen“, sagt die 37-jährige Kauffrau Tsai Wan-Jen, die sich als Wechselwählerin beschreibt. Am meisten ist sie über den wachsenden politischen Druck aus Peking besorgt.

Ähnlich argumentiert auch die 34-jährige Elsie, die gerade von einer Stadt an der chinesischen Ostküste angereist ist, wo sie ein Unternehmen betreibt. Engere Wirtschaftsbeziehungen mit Peking, wie sie die Kuomintang anstrebt, würden ihrem Geschäft gut tun. Dennoch wählt die Taiwanerin die China-kritische Regierungspartei von Präsidentin Tsai: „In China spüre ich den erhöhten Druck gegen uns Taiwaner immer mehr. Regelmäßig müssen wir mittlerweile dort an Konferenzen von der Regierung teilnehmen, die nichts anderes als Gehirnwäsche sind“, sagt sie. Dort würde ihr gesagt, dass Taiwan zu China gehört, und dass sie bei der Wahl die Kuomintang-Partei wählen solle.

Für Taiwan werden die angespannten Beziehungen zu China in jedem Fall weiter ungemütlich. „Ich glaube, dass der Druck aus Peking künftig stärker wird“, sagt die frisch gewählte Präsidentin Tsai Ing-Wen am Wahlabend: „Ich fordere jedoch die Regierung in Peking dazu auf, den demokratischen Willen der Taiwaner zu respektieren“.