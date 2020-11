Demokraten verlieren weiteren Sitz im Repräsentantenhaus

Anzeige

Anzeige

Die demokratische Partei des gewählten Präsidenten Joe Biden hat im US-Repräsentantenhaus einen weiteren Sitz an die Republikaner verloren. Mit dem am Freitag bekanntgegebenen Sieg von David Valadao in einem kalifornischen Bezirk verringerten die Republikaner weiter den Abstand zu den Demokraten, deren Sitze von 232 Mandaten bis zur Wahl am 3. November auf 221 zurückgingen. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten liegt bei 218.

Hier kostenlos abonnieren Der Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Valadao setzte sich gegen den Demokraten TJ Cox durch, der gegen ihn vor zwei Jahren gewonnen hatte. Valadao hatte sich hinter Präsident Donald Trump gestellt, nachdem er sich 2016 noch distanziert zu ihm verhalten hatte.