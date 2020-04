Anzeige

Berlin. In Chemnitz steht der nächste Eklat schon für Freitag an. Die vom Verfassungsschutz beobachtete rechtsextreme Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ will wie bereits am Montag am Karl-Marx-Kopf demonstrieren – und gegen die Corona-Beschränkungen Stimmung machen. Am Montagabend war die Kundgebung auf 15 Personen beschränkt worden. „Pro Chemnitz“ hatte in den sozialen Medien eigens darauf hingewiesen, dass die Anreise zur Kundgebung nicht beschränkt wurde und damit indirekt zur Teilnahme aufgerufen.

Etwa 300 Menschen hatten sich dann im Umfeld eingefunden und durch Transparente und lautstarke Äußerungen „offenkundig mit den Versammlungsteilnehmern sympathisiert“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Bei 40 Personen, die den Platzverweisen nicht nachkamen, seien Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung festgestellt worden. Zudem zeigte ein Teilnehmer der Kundgebung am Geburtstag Adolf Hitlers den verbotenen „Kühnen-Gruß“.

Nur ortsfeste Kundgebungen sind erlaubt

Nicht nur in Chemnitz wird die Stimmung zwischen Demonstrierenden und Behörden gereizter; und bei weitem nicht nur der rechte Rand pocht auf das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit.

Die Bundesländer agieren auch hier sehr unterschiedlich. Baden-Württemberg beispielsweise ließ gar keine Kundgebungen zu, hier mussten Anmelder einer Demo in Stuttgart erst das Bundesverfassungsgericht anrufen. Das entschied, Versammlungen müssten auch unter den Vorgaben der Abstandsgebote möglich sein. Demonstrationszüge bleiben verboten, allein ortsfeste Kundgebungen sind erlaubt.

NRW-Innenminister strikt gegen Versammlungen

In Nordrhein-Westfalen wurden seit Beginn der Corona-Einschränkungen nur neun Kundgebungen erlaubt. In einem Erlass an die Polizeibehörden vom 9. April hat Innenminister Herbert Reul (CDU) nach Angaben seines Hauses noch einmal seine harte Linie klar gemacht: Versammlungen sollten grundsätzlich „strikt untersagt bleiben“. Da das „gesamte schulische, wissenschaftliche, kulturelle und sportliche Gemeinschaftsleben“ mehr oder weniger eingestellt sei und Christen der Kirchengang verwehrt werde, hätte er „keinerlei Verständnis dafür, dass ausgerechnet Versammlungen und Demonstrationen stattfinden dürften“, schrieb Reul.

Video Polizei löst Demo gegen Corona-Auflagen auf

Singender Protest gegen Grenzschließung

In Brandenburg hat Innenminister Michael Stübgen (CDU) Lockerungen in Aussicht gestellt. Hier wollen am Freitag an den deutsch-polnischen Grenzübergängen Pendler für ein Ende der Grenzschließung demonstrieren, berichtet die “Märkische Allgemeine”. Auf beiden Seiten der Grenze wollen Teilnehmer, die als “Spaziergänger” unterwegs sind, die Europahymne anstimmen. Sie sind unzufrieden, dass die Regierung in Warschau keine Ausnahmen von den strikten Quarantänebestimmungen zulässt.

Berlin wiederum gehört zu den Bundesländern, die Versammlungen bis zu 20 Teilnehmern genehmigen. In der Hauptstadt sind nach Polizeiangaben in den nächsten zwei Wochen bereits 36 Kundgebungen angemeldet. Allein am 1. Mai sind es neun. Ab dem 4. Mai dürfen sich dann bis zu 50 Personen versammeln.

1. Mai unter Corona-Bedingungen

Die „Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“ zählt nicht dazu; die linksradikalen Teilnehmer zogen in den vergangenen Jahren unangemeldet durch die Stadt. In diesem Jahr ruft ein Aktionsbündnis zu „dezentralen Aktionen“ auf: am Montag wollen sie Details bekanntgeben. Die Behörden sind alarmiert: Anfang kommender Woche will auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) mitteilen, wie die Polizei mit einem 1. Mai unter Corona-Bedingungen umgehen will.

Bereits am Freitag ruft die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ zum fünften „globalen Klimastreik“ auf. Der Protest findet zum größten Teil im Netz statt. Allerdings wird es auch eine „corona-konforme Straßenaktion geben“, kündigt Klimaaktivistin Luisa Neubauer an. In vielen Städten sollten Sympathisanten Plakate malen, die am Freitagmittag als Installation an öffentlichen Plätzen abgelegt werden.

In Corona-Zeiten demonstrieren dann die Plakate ohne die Menschen – auch das ist ein Ausweg aus den Beschränkungen dieser Tage.