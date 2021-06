Delta-Variante: Zahlen wieder die Kinder und Jugendlichen den Preis?

Anzeige

Berlin. Der Kontinent zelebriert gerade fröhlich eine Fußball-EM. In den Stadien sind die Menschen teils eng beieinander zu sehen, das Turnier bringt viele Reisen mit sich. Alle freuen sich auf einen Sommer, in dem sich – nach zermürbenden Lockdownmonaten – wieder mehr Freiheiten leben lassen. Werden es am Ende ausgerechnet einmal mehr die Kinder und Jugendlichen sein, die den Preis dafür zahlen – durch weitere Einschränkungen im neuen Schuljahr?

Diese Gefahr ist real. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Kampf gegen das Coronavirus einem Wettkampf ähnelt, in dem sich die Regeln immer wieder ändern. Deutschland konnte sich darauf freuen, durch Fortschreiten der Impfkampagne über den Sommer ein hohes Maß an Normalität im Herbst und im Winter zu gewinnen.

Doch mittlerweile ist das Virus als hoch ansteckende Delta-Variante auf dem Kontinent unterwegs. Die Impfung beugt zwar offenbar schweren Verläufen vor. Menschen stecken sich aber trotz Impfung an.

Die Kultusminister haben das Ziel ausgegeben, dass im gesamten kommenden Schuljahr weitgehend normaler Schulbetrieb herrschen soll: mit Präsenzunterricht für alle Klassen, Arbeitsgemeinschaften und Klassenfahrten.

Gesundheitsminister Jens Spahn wiederum hat gesagt, dass Corona-Maßnahmen noch längere Zeit aufrechterhalten werden müssten. Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein.

Video Spahn und Wieler: Wie gehen wir mit der Delta-Variante um? 2:02 min Die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus nimmt auch in Deutschland zu. RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Spahn äußern sich am Freitag dazu. © Reuters

Das Paradoxe ist: Beide haben recht. Die Kultusminister mit dem Anliegen, dass normaler Schulbetrieb eine sehr hohe Priorität in allen politischen Abwägungsprozessen haben muss. Die Belastung für Eltern, Homeoffice und Kinderbetreuung zu verbinden, war riesengroß. Vor allem aber haben Kinder und Jugendliche unter der langen Zeit der Schulschließungen und auch des Wechselunterrichts gelitten.

Die Schülerinnen und Schüler haben psychisch viel aushalten müssen, weil sie ihre Mitschüler und Freunde kaum sehen konnten. Auch der Lernerfolg blieb weiter hinter dem zurück, was in einem normalen Schuljahr geschafft werden musst. Nachteile hatten insbesondere diejenigen, die zu Hause nicht gut gefördert werden können. Die ohnehin große Bildungsungerechtigkeit in Deutschland hat weiter zugenommen. Das ist bitter.

Jens Spahn wiederum hat recht mit dem Hinweis, dass auch im kommenden Schuljahr Vorsichtsmaßnahmen notwendig sein werden. Und dies kann vor dem Hintergrund der Entwicklung mit der Delta-Variante tatsächlich dazu führen, dass etwa auch Wechselunterricht wieder notwendig sein könnte.

Dieses Szenario ist alles andere als wünschenswert. Die Kultusminister sind aber in der Pflicht, es für den Fall der Fälle so gut wie möglich vorzubereiten. Das gilt umso mehr, als Studien jetzt zeigen, wie dürftig die Ergebnisse von Distanzunterricht bislang sind. Deutschland kann und muss hier noch viel dazulernen.

Video Diskussion über Schulstart nach den Sommerferien 1:28 min Britta Ernst, Präsidentin der Kultusministerkonferenz,hat sich gegen frühzeitige Festlegungen auf weitere Einschränkungendes Regelunterrichts ausgesprochen. © dpa

Die Politik muss jetzt dringend dafür sorgen, dass Jugendliche aus Risikogruppen möglichst schnell geimpft werden. Die neuen Entwicklungen in der Pandemie sollten auch ein Anlass für die Experten der Ständigen Impfkommission sein, noch mal zu prüfen, ob sie nicht auch die Impfung für Jugendliche empfehlen wollen. Jede neue Entwicklung in der Pandemie erfordert eine neue Risikoabwägung.

Vor allem aber eines muss klar sein: So sehr sich alle über den Sommer und niedrige Inzidenzen freuen, so mitreißend eine Fußball-EM sein kann, es muss jetzt weiter so viel Vorsicht wie möglich herrschen. Sonst werden die Kinder und Jugendlichen im Herbst die Leidtragenden sein. Die Schülergeneration Corona hatte es schon bis jetzt schwer genug. Daran müssen wir jetzt bei jeder Entscheidung denken.