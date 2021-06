Deltavariante: Karl Lauterbach erwartet Probleme im Herbst

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind massiv gesunken. Doch die sogenannte Deltavariante, die zuerst in Indien entdeckt wurde, bereitet Sorgen. So auch dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Er rechnet damit, dass die Variante hierzulande im Herbst wieder für mehr Ansteckungen sorgt.

„Ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland auch noch die Deltavariante bekommen werden“, sagte er am Dienstag bei „RBB Spezial“. Das werde seiner Ansicht nach im Herbst zu Problemen führen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Lauterbach sagte, dass zwar die Saisonalität der Deltavariante viel ausgeprägter als ursprünglich angenommen sei, also das Risiko, sich im Sommer anzustecken, viel geringer sei. Problematisch sei sie aber, weil sie deutlich ansteckender sei, zu einem schwereren Verlauf führe und zum Teil resistent gegen die Impfung sei.

Der SPD-Politiker spricht sich auch dafür aus, dass Kindern ein Impfangebot gemacht wird. „Gerade bei der Deltavariante haben wir in England gesehen, dass von den infizierten Kindern ein Prozent so schwer erkranken, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das ist keine Kleinigkeit“, sagte er im RBB.

In Großbritannien ist die Deltavariante inzwischen vorherrschend. Wissenschaftler hatten daher auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen gepocht, der britische Premier Boris Johnson gab schließlich nach und verschob das Ende aller Maßnahmen um vier Wochen.