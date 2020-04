Dehoga-Präsident Zöllick im Interview: Gastgewerbe in großer Not

Anzeige

Anzeige

Rostock. Guido Zöllick (49) ist Generalmanager des Hotels „Neptun“ in Warnemünde und Präsident des Bundesverbands Deutscher Hotels und Gaststätten (Dehoga). Er fordert, dass die Bundesregierung der durch die Corona-Krise schwer getroffenen Branche endlich eine Perspektive aufzeigt. Lediglich zu sagen, die Kontaktbeschränkungen seien kaum kontrollierbar, wäre zu wenig, so Zöllick. Im RND-Video-Interview begründet er auch, warum sein Verband die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent für dringend geboten hält. Die jetzige Lösung - befristet vom 1. Juli bis zum 30. Juni 2021 - sei ein Teilerfolg. Denn Kneipen, Bars, Clubs und Discotheken, die ausschließlich Getränke anbieten, würden nicht von der Steuerentlastung profitieren.

Herr Zöllick, schildern Sie einmal die Situation bei Ihnen an der Ostsee!

Sonne, blauer Himmel und eine leere Strandpromenade. Das ist ein Bild, das wir uns für einen Tourismusort wie Warnemünde nie vorstellen konnten. Keine Urlauber, keine Gäste – das schlägt einem doch ganz schön aufs Gemüt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Was bedrückt Ihre Mitarbeiter am meisten?

Das Abwarten. Die Ungewissheit, wann und in welcher Form es weitergeht. Wir haben seit dem 20. März unseren Betrieb komplett eingestellt. Wenn wenigstens eine Perspektive da wäre, bis wann alles wieder fit sein muss – das würde sicherlich helfen. Es macht einfach mürbe, wenn man Stammgäste immer wieder vertrösten muss.

Was hören Sie als Dehoga-Präsident aus den Landesverbänden?

Die Branche ist extrem hart getroffen. Wir machen nun schon länger als einen Monat keinen Umsatz mehr. Dadurch gibt es Existenzängste und tatsächliche Liquiditätsnot.

Anzeige

Guido Zöllick, Präsident des Bundesverbands Dehoga. © Quelle: picture alliance / ZB

Sind Sie enttäuscht, dass es für Ihre Betriebe im Gegensatz zu Autohäusern oder Gartencentern noch keine Lockerungen gibt?

Anzeige

Natürlich wären wir wieder gern für unsere Gäste da. Auf der anderen Seite akzeptieren wir die Beschränkungen, weil wir wollen, dass alle gesund durch diese schwierige Zeit kommen. Wir schauen also ein klein bisschen neidisch auf die Branchen, die wieder arbeiten dürfen und hoffen darauf, dass uns bald wenigstens eine Perspektive eröffnet wird.

Was haben Sie denn gedacht, als die Kanzlerin zuletzt zu Öffnungen in Ihrer Branche gesagt hat, es sei ja überhaupt nicht kontrollierbar, „wer mit wem am Tisch herumsitzt“?

Als Betroffener stellt man sich die Frage, ob das andernorts alles so kontrollierbar ist. Im Supermarkt weiß ich möglicherweise auch nicht so genau, wer kommt da gleich um die Ecke oder wer macht mir da jetzt den Gang streitig. Es ist insgesamt schwierig zu beurteilen, in welchen Branchen es welche Möglichkeiten zur Kontrolle gibt. Ich finde, alles sollte möglichst differenziert betrachtet werden. In der Hotellerie und der Gastronomie gibt es so vielfältige Geschäftsmodelle, dass es hier und da unkompliziert möglich wäre, zu öffnen und trotzdem Abstände einzuhalten. Solch eine differenzierte Betrachtung hätte ich mir auch von der Kanzlerin gewünscht.

Was würde in Not geratenen Hotels oder Gaststätten am schnellsten helfen?

Vordergründig geht es darum, Liquidität in die Unternehmen zu bekommen, um die weiterlaufenden Kosten wie Pachten , Energie oder Personal decken zu können. Parallel dazu sind wir als Verband gefordert, Konzepte zu entwickeln, wie wir unser Geschäft mit all den noch lange bestehen werdenden Einschränkungen in Zukunft noch vernünftig betreiben können.

Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: Ein großes Herz aus hellen Zimmerfenstern leuchtet am Neptun Hotel. Mit der Aktion "Hotels zeigen Herz" soll den Corona-Helfern gedankt werden. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Anzeige

Eine in der Politik umstrittene Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent würde Ihrer Branche doch im Moment gar nichts bringen, oder?

Eine Senkung der Mehrwertsteuer würde dazu dienen, vom ersten Tag der Wiedereröffnung an Liquidität in die Unternehmen zu bringen. Wir werden lange mit weniger Gästen und weniger Umsatz als gewohnt sowie mit vielen Beschränkungen leben müssen. Die Absenkung wäre ein guter Schritt, um steigende Kosten weiterhin zu decken und die Kredite, die viele Betriebe jetzt zusätzlich aufnehmen mussten, wieder zurückzahlen zu können. Darum ist die Absenkung der Mehrwertsteuer auf gastronomische Leistungen eines der wichtigsten und am unbürokratischsten umsetzbaren Mittel, der Hotel- und Gastrobranche zu helfen.

Haben Sie weitere Erwartungen an die Bundesregierung?

Unsere Unternehmen sind die ersten, die von den Beschränkungen infolge der Pandemie betroffen waren. Hotels und Gaststätten werden leider wohl auch die letzten sein, die wieder öffnen dürfen. Der Stillstand ist extrem lang. Den kann ein Unternehmen im Dienstleistungssektor nicht so wegstecken wie ein großer Industriekonzern. Wir benötigen dringend weitere finanzielle Hilfen und fordern von der Bundesregierung einen Rettungsfonds für das Gastgewerbe. Um die Verluste durch die Corona-Beschränkungen in diesem Jahr und den folgenden Jahren ausgleichen zu können, brauchen Hotels und Gaststätten Zuschüsse, die sie nicht wieder zurückzahlen müssen.

Welche Öffnungsperspektive können Sie sich vorstellen?

Österreich will ab 15. Mai Gaststätten wieder öffnen lassen. Wenn nicht am 4. Mai, so sollten wenigstens ab 15. Mai auch in Deutschland gastronomische Einrichtungen und im Anschluss auch die Hotellerie wieder öffnen dürfen. Das wäre wünschenswert – selbst bei allen Auflagen, die wir dann zu erfüllen haben. Ein Anfang ist wichtig, damit sich für unsere Gäste und unsere Mitarbeiter wieder ein positives Lebensgefühl einstellen kann.

Anzeige