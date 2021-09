Das TV-Triell bei Twitter: So reagiert die Politik auf die Debatte

Anzeige

Am Sonntagabend sind beim zweiten Kanzlerkandidaten-Triell Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) erneut aufeinander getroffen. Schon fast traditionell wird die Debatte heftig auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kommentiert. Wir haben einige Reaktionen deutscher Politiker zusammengefasst.

Gleich zu Beginn der Debatte griff Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet den amtierenden Finanzminister Olaf Scholz heftig an. In der vergangenen Woche war das Finanzministerium aufgrund von Ermittlungen gegen eine Spezialeinheit (FIU) des Zolls durchsucht worden.

Rückendeckung bekam Laschet von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: „Es ist richtig, @OlafScholz für die Versäumnisse in seinem Ministerium zu stellen. Wer unser Land führen will, der kann nicht Aufsichtsversagen an Aufsichtsversagen reihen“, schreibt Ziemiak auf Twitter

Lob für Faktensicherheit

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner lobt Laschet derweil auf Twitter für seine Faktensicherheit.

„Gut Richtung Scholz: Wenn Sie der Wissenschaft vertrauen, dann müssen Sie auch Gutachten der Wissenschaft respektieren“, schreibt sie auf Twitter.

Laschet wird für Haltung gegenüber Maßen angegriffen

Gleichzeitig wird Laschet auf dem Kurznachrichtendienst aber auch heftig attackiert – vor allem für seinen Umgang mit dem Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen.

Der Grünen-Abgeordneter Sven Lehmann twitterte eine Aussage Annalena Baerbocks zum Thema und unterstreicht damit die Aussage der Spitzenkandidatin: „Ich erwarte von der CDU, dass sie die Brandmauer nach Rechts klar schließt“, heißt es in dem Tweet.

Scholz macht „Politik mit Plan“

„Das ist Politik mit Plan“, applaudiert Serpil Midyatali, SPD-Vorsitzende in Schleswig-Holstein, Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

„Statt immer nur neue Klimaziele in den Raum zu werfen, beschreibt @OlafScholz die Schritte, mit denen wir die Transformation von Gesellschaft und Industrie konkret schaffen“, lobt die Politikerin das Auftreten Scholz beim Thema Klimaschutz.