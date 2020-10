Das Rennen um den Corona-Impfstoff: Ein Piks für Milliarden

Anzeige

Anzeige

Berlin. Wer dem Schweizer Thomas Cueni dieser Tage länger zuhört, kann auf die Idee kommen, dass beim Rennen um einen Impfstoff gegen Covid-19 ein paar grundlegende Prinzipien des Wirtschaftslebens außer Kraft gesetzt sind.

“Ich habe noch nie erlebt, dass in der Industrie alle so sehr mit einer Stimme sprechen”, sagt Cueni. “Alle großen Firmen haben sich für einen Verzicht auf Profit während der Pandemie oder für eine sozialverträgliche Preisbildung ausgesprochen”, fügt er hinzu.

“Eine Riesenchance”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Cueni, ein 67-Jähriger in Hemd und Pullover, der im Video-Interview in grauem Sessel vor einer großen Bücherwand sitzt, ist einer wichtigsten Pharmalobbyisten weltweit. Der Ex-Journalist, früher selbst Pharmamanager, ist Generaldirektor der Internationalen Vereinigung der Pharma-Hersteller und –Verbände, kurz: IFPMA. AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi, Johnson & Johnson: Die Großen der Branche sind hier organisiert und repräsentieren 80 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für Impfstoffe.

“Die Pharmaindustrie hat jetzt eine Riesenchance zu zeigen, wie wichtig sie für die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie, aber auch, wie verantwortungsbewusst sie ist”, sagt Cueni.

Die Frage ist nur, ob sie diese Chance auch nutzt. Oder ob am Ende die ökonomischen Gesetze doch in aller Reinheit gelten – und Staaten und Gesundheitssysteme überfordert werden.

Wettlauf der Unternehmen

Anzeige

Wohl selten zuvor wurde ein Impfstoff so ersehnt wie in diesen Tagen. Ein Vakzin gegen Covid-19 gilt als der entscheidende Schritt in Richtung Rückkehr in die Normalität – und zur Überwindung der Pandemie. Seit chinesische Wissenschaftler am 13. Januar das Genom des Virus veröffentlichten, arbeiten Forscher und Biotech-Unternehmen an einem Schutz - und sind dabei schneller vorangekommen als je zuvor bei der Entwicklung eines Vakzins. 300 Impfstoffprojekte zählt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen, 40 Kandidaten werden bereits am Menschen erprobt, zehn sogar in der finalen Phase III an zehntausenden Probanden.

“Riesiges Geschäft”

Anzeige

Dem, der dieses Rennen gewinnt und als Erster einen Impfstoff zur Zulassung bringt, winkt ein gewaltiges Renommee. Er wäre derjenige, der die Menschheit von dieser Geißel erlöst – oder ihr zumindest entscheidende Erleichterung verschafft.

Vor allem aber winkt ihm sehr viel Geld. 15 Milliarden Impfdosen, rechnet Thomas Cueni vor, werde die Welt in den nächsten Jahren benötigen. Die Zahl berechnet sich auch daraus, dass man von vielen Impfstoffen wohl zwei Dosen brauchen wird, um gegen die Krankheit immun zu werden. Rechnet man mit einem durchschnittlichen Preis von etwa 20 Euro, wie er sich derzeit abzeichnet, wären das 300 Milliarden Euro.

An einen Verzicht auf Profit glaubt der renommierte Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske von der Universität Bremen hingegen nicht: “Das ist ein riesiges Geschäft für die Pharmaindustrie”, sagt der Wissenschaftler. Das große Verdienen hat sogar schon begonnen: Seit Jahresbeginn sind die Aktienkurse von Unternehmen wie Biontech, die zuvor nur Insidern bekannt war, massiv gestiegen.

Kein Wunder also, dass sich die Firmen einen gewaltigen Wettlauf darum liefern, Erste oder Erster zu sein. Zunächst ist die Teilnahme an diesem Impfstoff-Wettlauf für die Unternehmen aber vor allem eines: enorm riskant. Bislang liegt die jährliche Produktionskapazität bei drei bis fünf Milliarden Dosen pro Jahr. Zum einen werden deshalb jetzt zum Beispiel in Indien neue Produktionsstätten gebaut; zum anderen produzieren die Firmen bereits jetzt ihre Impfstoffe - obwohl noch völlig unklar ist, ob sie überhaupt zugelassen werden: Bisher überstehen im Schnitt nur rund 15 Prozent aller Impfstoffkandidaten die dritte Phase.

Risiko für Unternehmen groß

Anzeige

“Es gibt das Risiko des Scheiterns wegen fehlender Wirksamkeit oder wegen Nebenwirkungen”, sagt der Schweizer Pharmalobbyist Cueni, “aber auch das Risiko, dass man die Kapazitäten nicht braucht, die man aufgebaut hat.” Dann nämlich, wenn sich plötzlich fast alle Kandidaten als wirksam und sicher herausstellen – und es ein Überangebot an Impfstoffen gibt.

Die Welt wäre darüber froh. Für die Unternehmen wäre es: äußerst misslich.

Für sie gibt es nun eine große Verlockung: Sich dieses Risiko bezahlen zu lassen – und einen Preis festzusetzen, der sich an dem Schaden bemisst, den das Virus jetzt verursacht. Rund 375 Milliarden Dollar kostet die Pandemie die Weltwirtschaft nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds - Monat für Monat. Der Wert eines wirksamen Impfststoffs ist also auch rein ökonomisch gewaltig.

Kalkulation undurchsichtig

Bislang sieht es zwar nicht so aus, als wollten sich die Pharmafirmen diese Machtposition vergolden lassen – als reine Wohltäter treten sie aber auch nicht auf. Tatsächlich sind die Preise, zu denen sie ihre Impfstoffe verkaufen wollen und zum Teil in Vorverträgen festgeschrieben haben, äußerst unterschiedlich – und ihre Kalkulation undurchsichtig.

Während AstraZeneca, die zusammen mit der Universität Oxford an einem Impfstoff arbeiten, lediglich “einige wenige Dollar” verlangen will, setzt das US-Unternehmen Moderna 32 bis 37 Dollar pro Dosis an. Johnson & Johnson hat sich mit der US-Regierung auf zehn Dollar geeinigt – während Pfizer 19,50 Dollar veranschlagt.

Anzeige

“Was der Markt hergibt”

Oft ist von einem Selbstkostenpreis die Rede, was zeigen soll, dass es den Unternehmen nicht um Profite geht. “Selbstkostenpreis klingt natürlich gut, aber niemand außer den Pharmafirmen kennt doch die tatsächlichen Kosten” sagt der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas. Selbst bei einem Preis von wenigen Euro pro Dosis könnten die Firmen noch dicke Gewinne machen.

“Preise in der Pharmaindustrie werden nicht danach gemacht, was Forschung, Entwicklung und Produktion tatsächlich kosten, sondern danach, was der Markt voraussichtlich hergibt”, so seine Erfahrung. Das werde bei den Impfstoffen nicht anders sein: “Die Pharmafirmen werden an die obere Grenze dessen gehen, was in der Öffentlichkeit noch als ethisch vertretbar angesehen wird”, prophezeit der Kassen-Chef.

Staatliche Förderung berücksichtigen

Bei dieser Bewertung dürfte auch eine Rolle spielen, ob Firmen staatliche Fördergelder erhalten haben. “Wir haben kein Geld angenommen, daher gibt es für uns auch keine Restriktionen”, rechtfertigte Pfizer-Chef Albert Bourla Mitte September die Preisgestaltung. Tatsächlich hat Pfizer von den US-Behörden, anders als andere Unternehmen, kein Fördergeld erhalten. Allerdings arbeitet Pfizer mit dem Mainzer Unternehmen Biontech zusammen – das von der Bundesregierung 375 Millionen Euro erhält.

Pfizer und Biontech haben derzeit große Chancen, das Impfstoffrennen zu gewinnen: Am Dienstag startete in Europa der Zulassungsprozess für den Biontech- Wirkstoff BNT162b2.

Finanziert also die Bundesregierung letztlich die Gewinne des US-Pharma-Giganten?

Genau das würde Gesundheitsökonom Glaeske gerne verhindern: “Da sowohl die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs als auch der Aufbau von Produktionskapaziäten mit staatlichen Geldern gefördert werden, müssen die Pharmafirmen offen legen, wie sie zu ihren Preisen kommen”, fordert er. Daraus müsse sich genau ablesen lassen, wie hoch der eigene Aufwand der Unternehmen sei und wie hoch der öffentliche Anteil. "Es kann ja nicht sein, dass wir am Ende für einen allseits geforderten und hoffentlich nützlichen Impfstoff doppelt zahlen, wenn die Forschungsausgaben zum Teil über Steuern sozialisiert und die zu erwartenden hohen Profite allein von Unternehmen privatisiert werden. "

Denn bezahlen müssen den Impfstoff am Ende die Krankenkassen und damit die Versicherten. Erwartet werden im kommenden Jahr in Deutschland Ausgaben um die drei Milliarden Euro. Das ist viel Geld, bei Gesamtausgaben der gesetzlichen Kassen von 240 Milliarden Euro im Jahr sind die Kosten aber beherrschbar.

Gesundheitssysteme in ärmeren Länder überfordert

Ganz anders sieht die Lage jedoch in den Entwicklungsländern aus. Selbst wenige Euro für eine Dosis überfordern deren Gesundheitssysteme. Die WHO hat deshalb schon früh versucht, Forschung, Produktion, Verteilung und Finanzierung international zu bündeln, um weltweit eine faire Versorgung zu bezahlbaren Preise zu organisieren. Die dazu gebildete internationale Plattform Covax wird jedoch wegen der zahlreichen Einzeldeals der Industriestaaten mit Pharmafirmen voraussichtlich nicht die eigentliche geplante Wirkmacht haben. Caroline Schmutte, Leiterin des Deutschlandbüros der Stiftung Wellcome Trust, die die Impfstofferforschung fördert, beklagt diesen Impfnationalismus. “Was wohlhabende Staaten schnell vergessen: Auch ihre Bevölkerung ist nicht sicher, solange die Impfstoffe nicht gerecht verteilt werden.”

Pharma-Lobbyist Cueni gibt sich gleichwohl optimistisch: “Wenn alles gut geht, werden wir im Frühsommer nächsten Jahres in großem Umfang Impfstoffe haben”, prophezeit er.

“Am Preis”, sagt Cueni dann noch, “darf es nicht scheitern.”