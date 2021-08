Das Rätsel um den Corona-Rückgang in England

Anzeige

London. Englands Lockdowngegner und -gegnerinnen glauben, Grund zum Jubeln zu haben: Für sie ist das Vereinigte Königreich so gut wie „über den Berg”. Das Virus sei „auf dem Rückzug”, meldeten zuletzt seit Tagen gleich mehrere Londoner Zeitungen triumphierend.

Skeptiker und Skeptikerinnen dagegen halten die Freude für verfrüht – und die Schlagzeilen für irreführend. Dass die Zahl der Covid-Neuinfektionen in der vergangenen Woche binnen zwei Tagen um 30 Prozent gesunken sein soll, scheint ihnen wenig plausibel. Mit langsam wachsender Immunität in der Bevölkerung, meinen sie, lasse sich dieses Phänomen jedenfalls nicht erklären.

In Großbritannien herrscht Ungewissheit

Gut zwei Wochen nach Beginn des „englischen Experiments” herrscht somit große Ungewissheit darüber, wie sich der gewagte Schritt der Regierung Boris Johnsons ausgewirkt hat. Im Vertrauen auf die hohen Impfquoten hatte sich der Premier dafür entschieden, zum „Freedom Day“ am 19. Juli so gut wie alle Lockdownrestriktionen in England aufzuheben – obwohl die Delta-Variante auch hier die Ansteckungszahlen kontinuierlich in die Höhe trieb.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag da bereits bei mehr als 50.000, selbst Regierungsvertreterinnen und -vertreter bereiteten die Menschen auf Werte von über 100.000 vor. Doch statt nun weiter zu steigen, wie es angesichts der Lockerungen zu erwarten war, geschah Erstaunliches: Die Neuansteckungen gingen zurück. Aktuell liegt der Sieben-Tage-Mittelwert bei knapp 26.000.

Experte macht „Wembley-Phänomen” verantwortlich

Als einen möglichen Grund für den Rückgang identifizieren Fachleute wie Paul Spector von der University of East Anglia zunächst einmal das „Wembley-Phänomen”: Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft, die am 11. Juli endete, hätten die Infektionen in England stark zugenommen. Im Zuge der anschließenden massenhaften App-Warnungen hätten sich dann jedoch mehr Menschen denn je isoliert – womit die Infektionsrate wieder sank.

Auch eine einwöchige Hitzewelle, die die Leute aus ihren Wohnungen ins Freie trieb, wurde für die Verringerung verantwortlich gemacht – ebenso wie der Beginn der Schulferien. Vor allem zeigte sich aber, dass die Zahl der Tests um 15 bis 20 Prozent gesunken war, was deutlich weniger positive Testergebnisse zur Folge hatte. Zugleich verhält sich ein Großteil der Bevölkerung noch immer vorsichtig. Die Mehrheit hält noch immer Abstand und trägt weiterhin Maske, zum Beispiel beim Einkaufen.

Experten erwarten höhere Infektionszahlen

Allerdings prophezeien die meisten Experten und Expertinnen, dass sich das Ende des Lockdowns in naher Zukunft doch noch in höheren Zahlen niederschlagen wird. Vom 16. August an braucht sich auch niemand mehr zu isolieren, der mit einem Infizierten oder einer Infizierten in Kontakt war. Restriktionen für Reisende aus dem Ausland werden schrittweise abgebaut.

Eine große Ansteckungswelle wird spätestens für September erwartet, wenn überall die Schule wieder beginnt. Noch sei „die Schlacht nicht gewonnen”, hat selbst Premierminister Johnson gewarnt.