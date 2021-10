„Das kann was werden“: SPD-Politiker reagieren erfreut auf anstehende Ampel-Sondierungen

Eine Ampel, an der für einen Moment die Farben Rot, Gelb und Grün gleichzeitig leuchten, ist am Tag nach der Bundestagswahl im Regierungsviertel vor der Kuppel des Reichstagsgebäudes, dem Sitz des Bundestags, zu sehen. Die Grünen wollen in Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen. (Symbolbild) © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa