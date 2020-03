Das Ifo-Institut und die Corona-Krise in der Kristallkugel

Anzeige

Das Münchener Ifo-Institut hat ein alles andere als hilfreiches Gutachten vorgelegt. Danach wird in diesem Jahr die Wirtschaftsleistung in Deutschland wegen der Corona-Krise „um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte“ sinken – „je nach Szenario“.

Je nach Szenario?

Wer jetzt schon mal Prozentzahlen verkündet, sogar mit einer Stelle hinterm Komma, scheint zwar Autorität auszustrahlen. In Wahrheit aber haben Prognosen mit so großen Bandbreiten den gleichen Nutzwert wie ein angestrengter Blick in die Kristallkugel. Weder die Intensität noch die Dauer der gerade steigenden Infektionswelle in Deutschland lässt sich derzeit sicher vorhersagen. Und damit gibt es letztlich auch keine belastbare Berechnungsgrundlage für deren ökonomische Konsequenzen.

In Deutschland droht in diesem Jahr, das bezweifelt niemand, ein ökonomischer Absturz wie noch nie. Zugleich aber schnürt Deutschland eben auch Hilfspakete wie noch nie. Und damit werden die Prognosen eben doch ziemlich kompliziert. Denn wie sich beide Faktoren unterm Strich tatsächlich auswirken, weiß noch niemand. Deshalb sollten jene, die jetzt alles schönreden wollen, sich ebenso zurückhalten wie die notorischen Schwarzmaler.

Deutschland bleibt stark

Einerseits gibt es Gründe, an eine Krise zu glauben, die ihrerseits neue Krisen hervorbringt: Die Corona-Krise könnte, wenn der schlechteste Fall eintritt, eine gigantische Entlassungswelle auslösen und zugleich die Finanzmärkte kollabieren lassen. Doch möglich ist auch, dass der gegenwärtige Schwebezustand leidlich abgefangen wird durch eine schuldenfinanzierte - und übrigens komplett grundgesetzkonforme - Nothilfe, bevor Land und Leute dann schrittweise zurückfinden zur Normalität. In manchen Branchen können ausgebliebene Bestellungen am Ende sogar noch sehr gut nachgeholt werden, etwa im Automobil- und Maschinenbau.

Die im Augenblick intelligenteste ökonomische Vermutung lautet: Deutschland bleibt stark – stärker jedenfalls als jeder andere Staat in der EU. Deshalb werden wir in Europa künftig mehr denn je als Freund und Helfer gefragt sein. Sich darauf schon mal einzustellen, nach Italien zu blicken und etwa auch nach Spanien, wäre besser als die unentwegte Fortsetzung einer hohläugigen nationalen Nabelschau.