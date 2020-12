2020 in den USA: Das Ende des Systems Trump

Anzeige

Ein historisches Jahr geht auch für die gar nicht mehr so vereinigten Staaten von Amerika zu Ende: Dass am Ende des Jahres auch Präsident Donald Trump am Ende sein würde, hatten viele gehofft. Dass er das Weiße Haus auch dann nicht freiwillig räumen würde, wenn sein Herausforderer Joe Biden die Wahl klar gewinnt, hatten viele befürchtet.

Beides trat nach der Wahl vom 3. November ein und spaltete die Nation weiter – und ließ Trump erneut Geschichte schreiben, indem der unterlegene Republikaner dem siegreichen Demokraten die reguläre Amtsübergabe verweigerte, das Establishment seiner Partei hinter seiner Behauptung eines Wahlbetrugs versammelte und so lange dagegen klagte, bis das Wahlmännergremium Biden Mitte Dezember formal ins Amt hob.

Das hatte es in der Neuzeit der US-Demokratie noch nicht gegeben. Wahlentscheidend dürfte Trumps Missmanagement der Corona-Krise gewesen sein: Nach vielem Leugnen, nach Fehlinformationen, verweigerter Finanzhilfe und der eigenen Infektion des Präsidenten hatten die USA mit Stand Mitte Dezember mehr als 300.000 Covid-Tote zu beklagen – das sind mehr Tote, als die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen hatten.

Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Bewegung

Zumindest die gewaltsame Eskalation blieb nach Trumps Niederlage aus. Sicher war das vorab nicht gewesen: Noch im Juni hatte Trump, teils gegen den Willen der örtlichen Politik, die Nationalgarde gegen die Demonstrationen auflaufen lassen, die Polizeigewalt, Rassismus und die Trump-Politik anprangerten. Einige Teilnehmer hatten Gewalt angewendet, anderswo hatte auch die Polizei friedlich Protestierende gewaltsam vertrieben.

Insgesamt waren die Demos der Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Bewegung, die im Sommer zuerst ganz Nordamerika und dann auch die Metropolen Europas, Asiens und Australiens erfasste: Nachdem am 25. Mai der Afroamerikaner George ­Floyd in Minneapolis von einem Polizisten erstickt wurde, begannen in mehr und mehr US-Städten Proteste mit dem bereits 2013 entstandenen Slogan Black Lives Matter: Auch schwarze Leben zählen!

Im Juni demonstrierten – unter Corona-Auflagen – auch in Berlin, London, Kopenhagen, Paris, São Paulo und vielen weiteren Städten Zehntausende gegen Rassismus, vielerorts auch für eine kritische Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte. In Deutschland kamen allein am 6. und 7. Juni in München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Leipzig rund 90.000 Menschen zusammen.