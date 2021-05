Darum ist Kurzarbeit als Instrument in der Corona-Krise Weltklasse

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Corona-Krise hat das deutsche Selbstbewusstsein empfindlich lädiert. Die Deutschen schauen neidisch auf die USA, die bei der Bestellung des Impfstoffs zupackender waren. Doch in einem Punkt ist Deutschland in dieser Krise definitiv Weltklasse: bei der Abfederung der Folgen für den Arbeitsmarkt durch das Kurzarbeitergeld.

Eine Studie des Instituts für Makroökonomie (IMK) und weiterer Forscher fasst diesen Befund nun in beeindruckende Zahlen: Mit dem Kurzarbeitergeld sind demnach auf dem Höhepunkt der Krise 2,2 Millionen Jobs gerettet worden – deutlich mehr als in der Finanzkrise. Auch in der Krise blieb die Zahl der Arbeitslosen unterhalb der Marke von drei Millionen.

Der Unterschied zwischen teuer und teurer

Anzeige

Eine so heftige Krise hätte ohne die richtigen politischen Weichenstellungen eine Verdoppelung der Arbeitslosenzahl bedeuten können. Stattdessen ist Deutschland am Arbeitsmarkt mit erträglichen Blessuren durch die Krise gekommen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat in der Krise Milliardenrücklagen aufgebraucht, der Bund muss Geld nachschießen. Das Kurzarbeitergeld ist teuer, aber eine extrem hohe Arbeitslosigkeit und ihre Folgen wären für die Gesellschaft noch teurer.

Für den Einzelnen bedeutet Kurzarbeit zwar in vielen Fällen deutlich spürbare Einbußen. Gleichzeitig ist es der Tatsache, dass die Politik so entschlossen auf dieses Instrument gesetzt hat, zu verdanken, dass in der Krise früh ein Signal der Sicherheit in die Mitte der Gesellschaft gesendet wurde.

Anzeige

Ein Signal, das gegenüber vielen Menschen zum Ausdruck bringt: „Ihr stürzt nicht ins Bodenlose.“

Ökonomisch entscheidend ist, dass das Kurzarbeitergeld für Menschen wie Unternehmen eine Brücke ist. Die Menschen verlieren nicht ihren Job, und Firmen müssen nach der Krise nicht erst wieder nach qualifizierten Mitarbeitern suchen. So kann der Neustart schneller und besser gelingen.