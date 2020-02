Darum entdeckt Olaf Scholz sein Herz für Kleinanleger

Anzeige

Berlin. Wer ein politisches Vorhaben durchsetzen will, tut gut daran, Argumente seiner Gegner aufzunehmen und ihnen so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das bewährt sich selbst dann, wenn man die vorgebrachten Argumente überhaupt nicht für überzeugend hält. So agiert jetzt Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Sachen Finanztransaktionssteuer.

Studie zeigt: Belastet werden US-Fonds

Die Union ist kein Anhänger der Steuer. Durch sie werde die Altersvorsorge von Kleinsparern aufgefressen, so die Kritik. Das ist zwar Unsinn, wie zuletzt ein Studie des von allen Seiten geschätzten Kieler Instituts für Weltwirtschaft aufgezeigt hat. Danach werden kaum Kleinanleger und Privathaushaushalte, sondern vor allem große professionelle Investoren wie US-Pensionsfonds belastet. Aber egal: Unions-Politiker hatten die Idee ins Spiel gebracht, Kleinanleger durch höhere Freibeträge fürs Sparen und die Altersvorsorge zu entlasten. Und genau das will Scholz nun aufgreifen.

Das ist auch deshalb clever, weil ihn etwa die Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags voraussichtlich gar nichts kosten wird. Schließlich sorgen die Niedrigzinsen dafür, dass kaum jemand den Freibetrag wirklich ausnutzen kann. Ob er nun um 50 Euro steigt oder einen anderen Betrag, ist für Kleinsparer auf absehbare Zeit mithin völlig egal.

Symbolpolitik nennt man so etwas. Eine kleine Entlastung würde allenfalls der angedachte neue Freibetrag für die Altersvorsorge bringen. Das ist sinnvoll, völlig unabhängig von der Einführung der neuen Steuer.

Es bleibt allerdings dabei, dass die geplante Finanztransaktionssteuer ihrem Namen nicht gerecht wird, weil spekulative Produkte und der Hochfrequenzhandel ausgenommen sind. Aber ein Anfang wäre gemacht.

Die Union sollte auf den Vorschlag von Scholz eingehen – zumal die Einnahmen die Grundrente finanzieren sollen. Auf deren Einführung warten zu Recht viele Menschen.