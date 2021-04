Sicherheitskräfte in Dänemark nehmen erneut Terrorverdächtige fest

Anzeige

Anzeige

Kopenhagen. Bei einem erneuten Einsatz gegen Terrorverdächtige haben Polizei und Geheimdienst in Dänemark sechs Männer im Alter von 27 bis 35 Jahren festgenommen. Sie seien bei Razzien im Raum Aarhus und in Kopenhagen festgesetzt worden, teilte die Polizei von Ostjütland am Dienstag mit.

Im aktuellen Fall geht es um Mitgliedschaften in der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) und deren Finanzierung. Zweien der Männer wird unter anderem vorgeworfen, im Sommer 2014 nach Syrien gereist zu sein, wo sie sich vom IS anwerben lassen haben sollen. Fünf von ihnen wird zudem Terrorfinanzierung zur Last gelegt. Im Zentrum des Ganzen steht offenbar ein 29-Jähriger, der laut Polizei vier der anderen als Mittelsmänner genutzt haben soll, um Geld an IS-nahe Personen zu überweisen.

Erst im Februar waren in einem Fall mit Verbindungen nach Deutschland in Dänemark insgesamt 13 Personen bei einem Antiterroreinsatz festgenommen worden. Sechs davon sind in der vergangenen Woche aus der Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß gekommen.