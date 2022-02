Dänischer Geheimdienstchef kommt aus Untersuchungshaft

Anzeige

Kopenhagen. Der suspendierte Chef des dänischen Militärgeheimdienstes, Lars Findsen, kommt in einem Fall mutmaßlich durchgestochener Geheiminformationen aus der Untersuchungshaft frei. Das entschied das Landesgericht Østre Landsret am Donnerstag in Kopenhagen - und hob so einen Beschluss einer Vorinstanz auf. Es bestehe zwar weiterhin der begründete Verdacht, dass er gegen das Gesetz verstoßen habe. Die Grundlage, den 57-Jährigen weiter in Untersuchungshaft zu halten, sei jedoch nicht gegeben.

Findsen war seit 2015 Chef des Auslands- und Militärgeheimdienstes FE gewesen, aber im August 2020 nach einem kritischen Bericht der Geheimdienstaufsicht vom Dienst suspendiert worden. Am 8. Dezember 2021 wurde er im Kopenhagener Flughafen wegen des Verdachts festgenommen, streng geheime Informationen weitergegeben zu haben. Am Folgetag kam er in U-Haft, die mehrmals verlängert wurde. Da die Verhandlungen in der Sache hinter verschlossenen Türen stattfanden, ist unbekannt, wann und welche Informationen Findsen weitergegeben haben soll. Er stritt die Anschuldigungen ab.