Cyberangriff auf Zeitung „Jerusalem Post“: Hacker bedrohen Kernforschungsanlage

Dubai. Zum Jahrestag der Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani haben Hacker die Webseite der Zeitung „Jerusalem Post“ angegriffen. Der Inhalt der Webseite wurde am Montag entfernt, stattdessen war unter anderem die Bildmontage eines Angriffs auf das israelische Nuklearforschungszentrum in Dimona zu sehen, in dem Plutonium für das Atombombenprogramm des Landes aufbereitet wird.

Gezeigt wurde auch eine Faust mit einem Ring Soleimanis und einer Rakete. Das Blatt räumte in einem Tweet ein, Ziel eines Hackerangriffs geworden zu sein.

General wurde bei US-Drohnenangriff getötet

Soleimani war Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, der Auslandskräfte der Revolutionsgarden, und am 3. Januar 2020 durch einen US-Drohnenangriff im Irak getötet worden. Ein früherer Chef des israelischen Militärgeheimdienstes hat kürzlich erklärt, dass Israel in den Angriff verwickelt war.

Der Iran äußerte sich zunächst nicht zu dem Hackerangriff. Auch die israelische Regierung hüllte sich in Schweigen. Israel hat den Besitz von Atomwaffen weder bestätigt noch abgestritten.