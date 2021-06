CSU wählt Liste zur Bundestagswahl: Dobrindt Spitzenkandidat – Bär auf Platz zwei

Anzeige

Nürnberg. Wie erwartet geht die CSU mit Alexander Dobrindt als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. 93,3 Prozent der Delegierten stimmten am Samstag bei der Wahlversammlung in Nürnberg für den amtierenden Landesgruppenchef im Bundestag. Die Abstimmung umfasste auch Listenplatz zwei, der wie von der CSU-Spitze in Vorgesprächen vorgesehen an Digital-Staatsministerin Dorothee Bär ging.

Erstmals in ihrer Geschichte tritt die CSU bei der Wahl am 26. September mit einer paritätisch besetzten Liste an, bei der immer abwechselnd Männer und Frauen nominiert werden. Bei der Abstimmung zur Listenaufstellung stimmten nur 25 Delegierte gegen die Parität.