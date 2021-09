CSU stürzt bundesweit unter fünf Prozent - beliebter Scholz pusht SPD-Umfragewerte in Bayern

Anzeige

Anzeige

München. Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl ist die CSU in einer aktuellen Umfrage auf 28 Prozent gestürzt. Damit liegt die CSU in der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest-dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks acht Prozentpunkte hinter ihrem Ergebnis von Anfang Juli. Sollte das Ergebnis tatsächlich am 26. September bei der Bundestagswahl herauskommen, würde die CSU ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis in Bayern einfahren (2017: 38,8 Prozent) und läge bei ähnlicher Wahlbeteiligung wie 2017 bundesweit unter 5 Prozent.

+++ Der Liveticker zur Bundestagswahl mit aktuell News +++

Die SPD legt in der Bayern-Umfrage um gleich 9 Prozentpunkte zu und landet bei 18 Prozent. Auf Platz drei liegen die Grünen mit 16 Prozent (minus 2 Punkte). Die FDP käme auf 12 Prozent (+1) und die AfD unverändert auf 10 Prozent. Die Freien Wähler lägen bei 7 Prozent (+1), die Linke aktuell bei 3 Prozent (-1).

Anzeige

Video Linksbund: Union und FDP warnen - Scholz beruhigt Skeptiker 1:18 min Der SPD-Kanzlerkandidat bemüht sich, Befürchtungen wegen eines Linksbündnisses zu zerstreuen. Eine förmliche Absage scheut er aber. Die Union hofft. © dpa

Nur ein drittel der Bayern wünscht sich unionsgeführte Regierung

Die SPD profitiert offenkundig auch in Bayern von der wachsenden Sympathie ihres Spitzenkandidaten Olaf Scholz. Dieser steht mit einem Zuspruch von 57 Prozent wesentlich besser da als vor zwei Monaten (+17). Er erreicht damit im Freistaat zwar nicht die Popularität von CSU-Ministerpräsident Markus Söder (63 Prozent; -7), vergrößert hier aber auch seinen Vorsprung vor den beiden Mitbewerbern um das Kanzleramt: Annalena Baerbock (Grüne) wird von 25 Prozent (+1) positiv bewertet, Armin Laschet (CDU) muss einen Rückgang von 17 Punkten auf nur noch 17 Prozent verbuchen.

Wie die Sonntagsfrage im aktuellen BR-BayernTrend zeigt, sprechen sich zudem deutlich weniger Wahlberechtigte in Bayern für eine Bundesregierung unter Führung der Union aus: Nach 47 Prozent im Juli sind es aktuell 34 Prozent. Etwa drei von zehn Bayern (28 Prozent; +13 im Vergleich zum BR-BayernTrend vom Juli) und damit fast doppelt so viele wie noch vor zwei Monaten favorisieren einen politischen Wechsel in Berlin zugunsten eines SPD-geführten Bündnisses. Unverändert 13 Prozent unterstützen eine Koalition unter Führung der Grünen. Ein Viertel äußert nach wie vor keine Präferenz.

Anzeige

Die Sonntagsfrage misst die aktuelle Wahlneigungen und nicht das tatsächliche Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Von denjenigen, die aktuell eine Parteipräferenz in der Sonntagsfrage benennen, geben 30 Prozent an, dass sich ihre Entscheidung bis zum Wahltag nochmals ändern könnte, darunter überdurchschnittlich viele jüngere Wahlberechtigte.