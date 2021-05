CSU-Innenpolitikerin: Mehr Anerkennung für Polizei nach Anti-Israel-Protesten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz hat als Konsequenz aus den jüngsten anti-israelischen Demonstrationen eine bessere Anerkennung der Polizei verlangt. „Polizistinnen und Polizisten sind in ihrem Dienst besonderen Belastungen ausgesetzt - das haben jetzt wieder die Anti-Israel-Krawalle gezeigt“, sagte Lindholz, die auch Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag ist, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Allein bei den Ausschreitungen in Berlin seien mehr als 90 Polizistinnen und Polizisten verletzt worden.

„Wer mit seiner Gesundheit unsere Freiheit und unsere Werte schützt, hat dafür die besondere Wertschätzungen der Gesellschaft verdient“, sagte Lindholz. „Wir wollen deshalb mehr tun für die Polizei und setzen uns dafür ein, eine zusätzliche finanzielle Wertschätzung zu erreichen. Denn ein besonderer Dienst verdient auch eine besondere Anerkennung.“ Denkbar sei etwa eine Anhebung der Polizei-Zulage.

Video Polizei zieht Bilanz: Über 50 verletzte Beamte bei Mai-Demos 1:05 min Am Samstag war es in Berlin nach weitgehend friedlichen Demonstrationen abends zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. © dpa

Anzeige

Im Rahmen der tagelangen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas hatte es auch in Deutschland Demonstrationen besonders von Anhängern der Palästinenser gegeben. Am Freitagmorgen war im Nahen Osten eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten.