CSU findet FDP-Kritik an Impfpflicht „brandgefährlich“

Berlin. Die CSU hat die kritische Haltung von FDP-Abgeordneten im Bundestag gegen eine Corona-Impfpflicht massiv kritisiert. „Der Blindflug der FDP geht weiter. Keine Impfpflicht, kein 2G - diese Forderungen von Wolfgang Kubicki und Co. sind brandgefährlich“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Donnerstag in München.

Damit drohe die Omikron-Welle noch schlimmer zu werden als die jetzige. Blume forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, sich um „die Corona-Verharmloser in der Ampel“ zu kümmern.

Prominentester Unterzeichner ist Kubicki

In der Debatte um eine Impfpflicht gegen das Coronavirus haben mehr als 20 FDP-Abgeordnete den Entwurf für einen ersten Antrag vorgelegt.

Das Papier spricht sich klar gegen eine Impfpflicht aus. Prominentester Unterzeichner des Antragsentwurfs, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt, ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki.