Covid-19 in Hamburg: Bürgermeister für schrittweisen Exit aus Corona-Beschränkungen

Hamburg. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) drängt auf eine schrittweise Exit-Strategie zur Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Diese soll am Mittwoch nach Ostern in der Konferenz der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten festgelegt werden. “Wir haben vereinbart, die Lage nach Ostern gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut zu bewerten und dann zu entscheiden, wie es weitergeht. Es muss eine Exit-Strategie geben, aber nicht jede Phase wird schon ein festes Datum haben können”, sagte Tschentscher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Tschentscher, der vor seinem Einstieg in die Politik als Labormediziner gearbeitet hat, mahnte zur Vorsicht: “Es ist zu riskant, an einem Tag X alle Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen auf einmal aufzuheben. Das muss schrittweise geschehen. Wir dürfen bei all dem Aufwand, den wir jetzt betreiben, den Erfolg nicht aufs Spiel setzen.”

Oberste Priorität beim schrittweisen Ausstieg aus den Beschränkungen müsse bleiben, den Erfolg der Maßnahmen nicht zu gefährden, sagte Tschentscher: “Das Gesundheitssystem darf nicht überlastet werden. Wir wollen vermeiden, dass Menschen sterben, weil wir keine angemessene Behandlung sicherstellen können. Das ist der Maßstab, an dem sich die Schritte einer Exit-Strategie orientieren müssen.”