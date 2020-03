Anzeige

Berlin. Ein Überblick über die politische und wirtschaftliche Situation angesichts des Coronavirus'.

Schul- und Kitaschließungen

In Österreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Polen, Frankreich und Griechenland bleiben alle Schulen und Kitas bis auf Weiteres ganz oder teilweise geschlossen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will einen ähnlichen Schritt für Deutschland nach eigenem Bekunden vermeiden. Denn er hätte massive Auswirkungen auf Arbeitnehmer mit Kindern sowie Großeltern (einer Corona-Risikogruppe), die Kinder dann womöglich betreuen müssten. Der bekannte Virologe Christian Drosten vom Universitätsklinikum Eppendorf (Hamburg) befürwortet inzwischen Schulschließungen im Prinzip. Dies könne die Verbreitung des Virus verlangsamen.

Die letzte Entscheidung darüber liegt bei den Bundesländern und Kommunen. Nun hat Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) als erste deutsche Großstadt von diesem Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. Das gelte vorerst bis zum 27. März, erklärte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). Als mögliche Lösung für die Betreuung der Kinder könnten Kleingruppen gebildet werden. Einen Notfallbetrieb der Schulen und Kitas werde es jedoch nicht geben, um mögliche Infektionswege zu unterbrechen. Zudem seien alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Auch die Gebäude der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle würden geschlossen. Bisher waren bundesweit mehrere Hundert Schulen geschlossen worden - in der Regel aber nur, wenn es dort nachgewiesene Corona-Fälle gegeben hatte.

Einreiseverbot USA

US-Präsident Donald Trump hat ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus 26 EU-Staaten verhängt, die bisher visafrei einreisen konnten. Dazu zählt auch Deutschland. Großbritannien - das in Europa mit die höchsten Zahlen von Coronafällen aufweist -, ist davon nicht betroffen. Das Verbot gilt ab Freitagmitternacht Washingtoner Zeit (MEZ Samstag 4.59 Uhr). Die EU reagierte verärgert: “Das Coronavirus ist eine globale Krise, nicht auf einen Kontinent beschränkt, und es bedarf Kooperation statt einseitiger Maßnahmen”, erklärte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Trump hatte von Corona als einem “ausländischem Virus” gesprochen.

Dax-Absturz und düstere Wirtschafts-Prognosen

Das US-Einreiseverbot für Europäer hat wohl erheblich zu einem weltweiten Sturz an den Börsen beigetragen, denn es erschwert den Handel. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor fast zehn Prozent und fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten. Es war bereits der zweite “Blitzcrash” innerhalb weniger Tage.

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet in Deutschland mit einem „harten Konjunktureinbruch“ (minus 0,1 Prozent Wirtschaftswachstum für 2020). Für den gesamten Euroraum, insbesondere für Italien, wird mit einer Rezession gerechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag auch deshalb ein umfassendes Maßnahmenpaket wegen der Krise verabschiedet. Unter anderem soll es neue Notkredite für Banken und höhere Anleihenkäufe geben, teilte die Notenbank mit. Insgesamt wollen die Zentralbanker bis Jahresende dafür 120 Milliarden Euro in die Hand nehmen.

CDU verschiebt Parteitag

Die CDU hat den eigentlich für den 25. April geplanten Sonderparteitag zur Wahl eines Nachfolgers der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgesagt. Für die CDU sei klar, "die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in unserem Land haben höchste Priorität“. Jeder sei aufgerufen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Sie wolle dem Parteivorstand empfehlen, den Parteitag mit 1001 Delegierten zu verschieben „und ihn durchzuführen, sobald die epidemische Lage dies gestattet“, erklärte AKK.

Corona-Alarm im Bundestag

Mehr als 6000 Menschen arbeiten im Bundestag - Besucher und Journalisten nicht eingerechnet. Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach (SPD) nennt das Parlament deshalb ein “Hochrisikogebiet”. Der Gesundheitspolitiker hat sich nach Kontakt mit einem mutmaßlich Infizierten präventiv in häusliche Quarantäne begeben (wir berichteten). Es gibt mehrere ähnliche Fälle. Der erste Abgeordnete, der aber positiv auf Corona getestet wurde, war der FDP-Politiker Hagen Reinhold. Laut Bundestagsverwaltung soll der Parlamentsbetrieb aber vorerst normal weitergehen.

Das ist auch fast alternativlos: So muss der Bundestag am Freitag über ein Gesetz zur Corona-Kurzarbeit abstimmen. Dabei geht es um Millionen-Hilfen für von der Krise gebeutelte Unternehmen. Für Abstimmungen ist die persönliche Anwesenheit von Abgeordneten notwendig. Debatten oder Abstimmungen, beispielsweise durch Videokonferenzen, sind nicht vorgesehen. Einen Seuchennotfall-Plan für den Bundestag gibt es (bisher) auch nicht.

Weniger Reisen

Verkehrsunternehmen bekommen die Folgen des Virus-Krise bereits jetzt massiv zu spüren. Im Februar zählte beispielsweise Fraport, Betreiber des größten deutschen Flughafens in Frankfurt, mit 4,4 Millionen Passagieren rund vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der letzten Februarwoche lag das Minus bereits bei 14,5 Prozent. Ähnlich die Zahlen beim Fernverkehr der Deutschen Bahn: In der ersten Märzwoche sei das Passagieraufkommen ein Viertel niedriger als im Vorjahr gewesen, sagte Vorstand Michael Peterson. Für die laufende Woche erwarte die Bahn einen weiteren Rückgang um 40 Prozent.