Coronavirus: Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr für Ärzte und Pfleger?

Berlin. Der Patient wurde in die Notaufnahme gebracht. Nichts deutete auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hin. Der Mann wurde versorgt, getestet, und der Befund kam doch überraschend: Corona. So geschehen am früheren Sonntag in der Berliner Charité.

Folge: Die Notaufnahme musste vorübergehend geschlossen werden. Acht Mitarbeiter fielen zunächst einmal aus, weil sie mit dem Patienten zu tun hatten. Sie wurden in die in solchen Fällen übliche zweiwöchige häusliche Quarantäne geschickt.

So weit alles wie im Lehrbuch. Oder besser gesagt: alles konform mit den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.

Zwei Wochen Arbeitsausfall bei Kontakt mit Infizierten

Personal, das sich im Zuge von Pflege oder medizinischer Untersuchung ohne adäquaten Schutz einem Infizierten auf weniger als zwei Metern angenähert hat, ist demnach als Kontaktperson der Kategorie I einzustufen. Das erfordert 14 Tage häusliche Quarantäne. Das bedeutet 14 Tage Arbeitsausfall. Auch für Personal, das mit Infizierten in Kontakt war, dabei jedoch Schutzkleidung getragen hat, gibt es Vorsichtsregelungen.

Gewissheit darüber, wer infiziert ist und wer nicht, gibt es jedoch erst nach einem Test. Und wie der Fall aus der Berliner Charité zeigt: Nicht immer ist die Lage klar. “Die Gefahr ist immer dann groß, wenn Patientinnen und Patienten nicht erkennbar mit dem Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus kommen”, sagte Bärbel Bas, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Quarantäne ist nicht immer praktikabel

Ärzte und Pflegepersonal notfalls in häusliche Quarantäne zu schicken – ein Konzept, das früher oder später nicht mehr funktioniert. In Nordrhein-Westfalen ist diese Grenze bereits überschritten, zumindest in einem Bereich. “Ich habe ganz konkret einen Fall, in dem es um eine infizierte Krankenschwester geht auf einer Frühchenstation”, berichtete NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montagabend in der ARD.

Die Frau habe unmittelbar in Kontakt mit vielen anderen “Frühchen-Krankenschwestern” gestanden. Diese Schwestern habe man nicht ohne Weiteres in Quarantäne schicken können, weil anderes, entsprechend ausgebildetes Personal fehlte. Laumanns Botschaft: Menschenleben gehen vor, womit in diesem Fall das Leben der Frühchen gemeint ist, die dringend Betreuung benötigen.

“Regeln so lange wie möglich aufrechterhalten”

Je mehr potenziell Infizierte, desto höher ist aber auch die Ansteckungsgefahr für Ärzte und Pflegekräfte – was die Frage aufwirft, wie lange es noch bei den bisherigen strengen RKI-Quarantäne-Vorgaben bleiben kann.

“Es ist wichtig, diese Regeln so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit die Ausbreitung verhindert beziehungsweise möglichst lang verzögert werden kann”, so SPD-Gesundheitsexpertin Bas. “Ob diese Quarantänezeit irgendwann verkürzt werden kann, sollte entschieden werden, wenn wir mehr Erkenntnisse über das Virus, Infektionswege und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen haben.”

Bei Coronavirus-Verdacht: Schutzkleidung minimiert Infektionsgefahr

Aus Sicht der Klinikärzte ist vor allem eines wichtig: der richtige Schutz. “Bei korrekt angelegter Schutzkleidung ist die Infektionsgefahr gleich null”, sagte Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, dem RND. Wenn Patienten untersucht würden, bei denen keine Infektion bekannt sei oder vermutet werden könne, sei das Risiko einer Ansteckung umso größer, je näher der Kontakt zum Patienten.

“Wenn die Anzahl der im Krankenhaus zu behandelnden Corona-Verdachtsfälle in einer Region erheblich zunimmt, sollte dort in den Notaufnahmen prinzipiell Schutzkleidung getragen werden”, fordert Johna.

Denkbar und angeraten wäre dies vor allem dort, wo – wie jetzt in Niedersachsen geplant – eigens errichtete Testzentren vorhanden sind oder – wie inzwischen an der Berliner Charitè – sogenannte Corona-Ambulanzen. Diese Einrichtungen sollen Anlaufstellen für Patienten mit Symptomen sein, die dem Virus zugeordnet werden.

“Hohe Hygienestandards”

“Alle medizinischen Einrichtungen sollten verstärkt darauf achten, dass die hohen Hygienestandards, die es ohnehin gibt, eingehalten werden”, verlangt SPD-Gesundheitsexpertin Bas. Dazu seien aber auch ausreichend Schutzkleidung und Desinfektionsmittel für das Personal notwendig: “Wir müssen insbesondere die schützen, die sich um infizierte Patienten kümmern. Hier erwarte ich auch mehr Engagement des Bundesministers für Gesundheit, damit es nicht zu Versorgungsengpässen bei Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln für das Personal in medizinischen Einrichtungen kommt.”

Gut möglich, dass Spahn bei seiner Regierungserklärung an diesem Mittwoch im Bundestag auf dieses Thema zu sprechen kommt.