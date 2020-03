Coronavirus: Schutzpaket für Pflege beschlossen - finanzielle Hilfe und weniger Bürokratie

Anzeige

Anzeige

Berlin. Pflegeheime, Pflegedienste und das Pflegepersonal sollen entlastet werden, damit sie die Folgen der Corona-Krise bewältigen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Donnerstag in Berlin nach Gesprächen mit mehreren Pflegeverbänden eine Reihe von Sonderregelungen an.

Dazu zählen die Entlastung von Bürokratie, finanzielle Hilfen und mehr personelle Unterstützung. Pflegebedürftige und auch die Pflegekräfte selbst bräuchten nun besonderen Schutz und besondere Unterstützung, so der Minister.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Coronaticker+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Personalschlüssel ausgesetzt

Konkret sieht das Paket vor, die regelmäßigen Kontrollen in den Heimen, den sogenannten Pflege-TÜV, bis Ende September auszusetzen. Auch die für Heime geltenden Personalschlüssel werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Damit soll verhindert werden, dass ganze Heime schließen müssen, wenn es zu Erkrankungen bei den Mitarbeitern kommt. In Pflegeheimen und - diensten müssen zu normalen Zeiten die Hälfte der Pflegekräfte eine abgeschlossene Ausbildung haben.

Video Corona oder Grippe? Wie erkenne ich, ob ich betroffen sein könnte? 1:02 min Die Angst vor dem Coronavirus steigt vielen zu Kopf. Fake News, Irreführende Gerüchte und viel Panikmache helfen da nicht. © Tim Szent-Ivanyi/Marc Mensing/RND

Ganz wichtig für die Heimbewohner: Mehrausgaben oder Einnahmeausfälle der Pflegeheime durch die Corona-Krise sollen von den Pflegekassen ausgeglichen werden. Damit wird verhindert, dass die ohnehin schon hohen Eigenanteile der Pflegebedürftigen weiter steigen.

Anzeige

Prüfdienste helfen aus

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) soll Heimen, die personelle Engpässe haben, mit Pflegekräften und Ärzten aushelfen, die sonst beim MDK als Kontrolleure und Begutachter tätig sind. Es handelt sich immerhin um 4000 Pflegekräfte und 2000 Ärzte, die damit zusätzlich bereit stehen.

Anzeige

Um Pflegebedürftige vor dem Ansteckungsrisiko zu schützen, werden zudem bis September keine körperlichen Untersuchungen zur Einstufung in einen Pflegegrad mehr vorgenommen. Es werde nach Aktenlage entschieden. Auch die gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Beratungsbesuche in Familien, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, würden ausgesetzt, kündigte der Gesundheitsminister an.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema