Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte noch in der vergangenen Woche behauptet, Deutschland sei auf das Coronavirus “bestmöglich vorbereitet” vorbereitet. Doch stimmt das wirklich? Langsam mehren sich die Zweifel.

In seiner Regierungserklärung blieb Spahn am Mittwoch im Bundestag seiner Linie treu, sachlich über die aktuelle Entwicklung zu informieren, ohne Panik zu erzeugen. Doch er warnte auch: “Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht.”

Selbstkritisch räumte Spahn ein, es dauere zu lange, bis Verdachtsfälle getestet würden. Gleichzeitig appellierte er erneut an die Vernunft der Bürger. “Mit einem kühlen Kopf lassen sich viele Situationen bewältigen – das gilt auch für das Coronavirus”, sagte Spahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kritik von der AfD

Ein Vorschlag zur Verbesserung der Testverfahren kam aus den eigenen Reihen. “Wir sollten darüber nachdenken, ob nicht die Gesundheitsämter die Rolle der Tests übernehmen müssen”, sagte Unions-Fraktion-Vize Georg Nüßlein.

Massive Kritik äußerte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel: “Es gibt keine klare Corona-Test-Infrastruktur. Wer sich testen lassen will, wird von Pontius zu Pilatus geschickt. Keiner weiß, wer zuständig ist.”

Bärbel Bas, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, betonte: “Es ist wichtig, dass wir das medizinische Personal schützen, dass wir für Schutzmaterial sorgen. Die Kritik müssen wir uns anziehen, und dafür sorgen wir jetzt auch. Wichtig ist, dass die, die mit kranken Menschen arbeiten, geschützt sind.”

Anzeige

Labore können mehrere hundert zusätzliche Corona-Tests durchführen

Nüßleins Anregung, die Verantwortung für Corona-Tests in eine Hand zu legen, dürfte positiven Anklang bei Olfert Landt finden. Der Geschäftsführer von “TIB Molbiol” produziert mit seiner Firma jene Test-Kits, die einen zweifelsfreien Nachweis der Krankheit erbringen können. Er kritisierte jüngst die mangelnde Organisation und zu hohe Kosten.

Anzeige

An vorhandenen Kapazitäten scheitere es jedenfalls nicht. “Die Labore, die wir beliefern, können ein paar hundert Tests nebenbei machen”, sagte Landt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Etwa 70 Labore – unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und mehrere Universitäten – versorgt Landts Firma mit den Test-Kits. Dafür arbeiten er und seine Kollegen momentan an der Belastungsgrenze. “Bis drei Uhr nachts”, erzählte er. “Das ist drei Mal so viel wie normal.” Noch könne seine Firma dieses hohe Pensum aufrechterhalten.

Ausdrücklich prangerte Landt die bislang getroffenen Maßnahmen der Politik an. “China hat viel unternommen, um das Virus einzudämmen, Italien hat ganze Dörfer zugemacht, Frankreich hat Veranstaltungen mit mehr als 5000 Besuchern, die Schweiz mit mehr als 1000 abgesagt”, betonte er. “In Deutschland wird nicht so viel unternommen.”

Bund reagiert: Exportverbot von Schutzausrüstung

Am Mittwoch hat der Bund allerdings sehr wohl reagiert. Nach Beratungen des Krisenstabs der Regierung beschafft das Bundesgesundheitsministerium dringend benötigte medizinische Schutzkleidung nun zentral für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden.

Das Wirtschaftsministeriums verbot außerdem den Export medizinischer Schutzausrüstung wie Atemmasken, Handschuhen und Schutzanzügen ins Ausland. Ausnahmen sollen nur noch in wenigen Fällen möglich sein, unter anderem im Rahmen internationaler Hilfsaktionen.

Anzeige

NRW-Gesundheitsminister: “Schlecht vorbereitet”

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erhob derweil Vorwürfe gegen Arbeitgeber im Gesundheitswesen. „Es kann nicht sein, dass die Arbeitgeber im Arbeitsschutz so schlecht vorbereitet sind wie sie jetzt vorbereitet waren“, sagte Laumann. Arbeitsschutz sei Sache der Arbeitgeber, betonte der Minister.

Zudem kündigte Laumann an, das Land werde eine Million Masken kaufen, damit es Ärzten und Pflegern bei der Behandlung möglicher Coronavirus-Infizierter nicht an Schutzbekleidung fehlt.