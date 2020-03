Coronavirus: Fußballclubs haben keinen Anspruch auf Entschädigung

Anzeige

Berlin. Das Coronavirus bringt den deutschen Fußball in Bedrängnis: Bislang sind bei drei der nächsten Bundesliga-Begegnungen Zuschauer ausgeschlossen worden. Das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch ist ebenfalls davon betroffen. In diesem Zusammenhang hat der 1. FC Köln auch den Kartenvorverkauf für die nächsten Heimspiele eingestellt. Gladbach-Geschäftsführer Stephan Schippers schätzt das dem Club unter diesen Umständen etwa zwei Millionen Euro pro Spiel verloren gingen.

Bei Borussia Dortmund belaufe sich dieser Betrag auf mindestens drei Millionen, wie BVB-Geschäftsführer Michael Zorc mitteilte. Denn auch das Revier-Derby Dortmund gegen Schalke soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Stadtverwaltung in Dortmund schätzt sogar, dass selbst das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München im Signal-Iduna-Park vor leeren Rängen gespielt werden muss. Denn der NRW-Erlass zu Großveranstaltungen ist unbefristet und gilt wahrscheinlich bis Mitte April. Auch Werder Bremen und Bayer Leverkusen sollen ohne Publikum auskommen, wie auch die Begegnung zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg.

Kein pauschaler Anspruch auf Finanzhilfen

Durch ausbleibende Ticketverkäufe können den Clubs pro Spieltag leicht Verluste in sechsstelliger, womöglich sogar siebenstelliger Höhe entstehen. Eine klassische Entschädigung bekommen sie jedoch nicht. Der Ausfall von Ticketeinnahmen ist Teil des unternehmerischen Risikos, das die Clubs mit der Aufnahme des Spielbetriebs eingehen. Sollten Bundesligisten allerdings durch fehlende Ticketeinnahmen in finanzielle Schieflage geraten, könnten sie durchaus Anspruch auf staatliche Hilfen haben, allerdings nur dann, wenn sie in der Rechtsform eines Unternehmens organisiert sind. Bei den meisten Bundesligisten ist das der Fall. Sie haben ihre gewinnorientierten Profiabteilungen aus dem traditionellen Verein ausgegliedert, entweder als Aktiengesellschaft (AG) oder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Diese Profi-Gesellschaften sind rechtlich normale Wirtschaftsunternehmen – und als solche haben auch sie ein Recht auf staatliche Hilfen. „Profi-Clubs, die als Unternehmen firmieren, können selbstverständlich staatliche Finanzhilfen und Förderinstrumente beantragen“, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. „Ob die Voraussetzungen für eine Förderung gegeben ist, wird dann im Einzelfall geprüft.“

Derzeit stellt der Staat vor allem Kredite zur Verfügung, um bei kurzfristigen Liquiditätsproblemen Abhilfe zu schaffen. Diese sogenannte Betriebsmittelfinanzierung gewährt die staatseigenen KfW-Bank mittelständische Unternehmen, die mindestens seit fünf Jahren am Markt sind und deren maximaler Gruppenumsatz 500 Millionen Euro nicht übersteigt. Für die meisten Bundesligisten (Ausnahme: Bayern München) dürfte das zutreffen. Außerdem können Bürgschaften für Betriebsmittelkredite zur Verfügung gestellt werden.

Die Kredite müssten die Clubs selbstverständlich verzinsen und zurückzahlen. Ob es allerdings so weit kommt, dass staatliche Hilfe nötig wird, ist nicht sicher. Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat bereits angekündigt, Auszahlungszeitpunkte von zentral generierten Einnahmen anzupassen, um Clubs im Fall von möglichen Liquiditätsengpässen zu entlasten.

Amateurvereine fürchten um ihre Existenz

Die Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus machen vor allem den Amateurvereinen zu schaffen. Denn anders als in der Bundesliga, wo die Zuschauer nur etwa zehn Prozent des Budgets ausmachen, ist dieser Anteil in den unteren Ligen deutlich höher. Bei Regionalligist Kickers Offenbach seien es 40 Prozent, wie Geschäftsführer Thomas Sobotzik mitteilte. Deshalb sei es in den Amateurligen möglicherweise sinnvoller, die Spiele zu verlegen, statt sie vor leeren Rängen laufen zu lassen, so Michael Görner, Präsident des Regionalligisten FSV Frankfurt.

